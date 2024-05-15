У Росії побоюються, що світ мобілізується проти диктатора Путіна.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не виключає, що Україні буде передано установка Patriot, та задоволений реакцією Кремля на таку можливість, який почав погрожувати Румунії. Про можливість постачання країною системи Patriot в Україну Чолаку розповів в інтерв'ю Digi24. За словами глави уряду Румунії, остаточне рішення буде ухвалено Вищою радою з національної оборони (CSAT).

Журналісти нагадали: міністр оборони країни Анджел Тілвар сказав, що "діюча система Patriot у Румунії є незамінною". І ці слова можуть означати відмову передати установки Україні. Однак Чолаку відповів, що робити такі висновки – передчасно.

"Рішення буде ухвалено в рамках CSAT, як завжди. Це важливе рішення. Натомість ми побачили реакцію Москви. Давайте будемо чесними: ми маємо справу з агресором та диктатором", - сказав прем'єр-міністр. Відео дня

За його словами, реакція Москви - завуальована загроза Румунії, тобто можливе рішення щодо надання Україні системи Patriot дуже непокоїть Кремль. Водночас Чолаку впевнений, що Росія не нападе на Румунію.

"Росія не може собі дозволити напасти на Румунію і не хоче нападати на Румунію. Румунія є членом НАТО, у нас є стратегічний партнер – Сполучені Штати Америки. Я мав телефонну розмову з паном президентом, я не вдавався в подробиці. Залишається припустити, що це рішення буде ухвалено в CSAT, і насамперед щодо безпеки Румунії", - сказав Чолаку.

Він наголосив, що напад РФ на Румунію нелогічний.

"Я задоволений реакцією Москви. Це означає, що ми є значущими, і вона побоюється, що світ мобілізується проти диктатора Путіна", - цитує видання прем'єр-міністра.

Надання систем Patriot Україні - останні новини

Глава Пентагону Ллойд Остін закликав партнерів передати Україні комплекси Patriot. За його словами, він щотижня розмовляє зі своїм колегою – міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Як сказав Остін, є країни, які мають установки Patriot, і тому "ми продовжуємо залучати ці країни, заохочуючи їх надати більше можливостей".

Також УНІАН повідомляв, що в України є шанс отримати ще 6 систем Patriot. Передачу зброї лобіює в ЄС прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка закликала своїх європейських колег керуватися прикладом Німеччини щодо передачі зброї Україні.

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