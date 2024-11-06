Жорін зауважив, що з практичної точки зору, Україна входить "у важку з усіх сторін зиму, з важкою боротьбою".

Україна має навчитися розраховувати на власні сили і не може вічно залежати від позиції влади інших держав. Так прокоментував вибори у США заступник командира Третьої ОШБР, колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін.

"Довгі роки всі події – в тому числі геополітичні – намагаються нам показати, що потрібно навчитись нарешті розраховувати на власні сили. Історія з виборами в Штатах така ж. Ми не можемо вічно залежати від позиції влади інших держав, покладатись на них у вирішенні питань долі країни", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Майор наголосив, що усвідомлення цього має прийти до всієї української нації, до кожного українця. Він зауважив, що з практичної точки зору, Україна входить "у важку з усіх сторін зиму, з важкою боротьбою".

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"Але подолання всіх перешкод найперше залежить від нас", – резюмував Максим Жорін.

Вибори у США і Україна

5 листопада у США відбулися президентські вибори – за посаду змагалися республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс. З прогнозів ЗМІ стає очевидним, що очолить Білий дім саме Трамп. Лідери кількох країн – у тому числі президент України Володимир Зеленський – вже привітали його з перемогою на виборах.

Зеленський відзначив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. За його словами, цей принцип може "реально наблизити справедливий мир в Україні".

Телеканал CNBC прогнозував, що в разі перемоги Трамп може подзвонити диктатору Путіну вже 6 листопада, а розмови про переговори по Україні можуть розпочатися в перші місяці 2025 року (інавгурація нового президента США відбудеться в січні).

При цьому зазначалося, що у будь-якій такій угоді президент України Володимир Зеленський навряд чи зможе домогтися повернення окупованого Росією Криму та захоплених територій Донбасу або отримати репарації за величезні збитки, завдані його країні. Ще більшим ударом може стати блокування шляху Києва до НАТО.

Британське видання The Guardian назвало імовірні вимоги РФ на майбутніх переговорах із Трампом. Вони будуть неприйнятними для України, однак Трамп вже пообіцяв усім "мир за 24 години". Видання прогнозує, що Путін захоче контролю над всіма нібито "анексованими" ним регіонами – Луганщиною, Донеччиною, Херсонщиною та Запоріжжям.

"Путін, ймовірно, вимагатиме їх передачі, що означатиме, що Україна поступиться ключовими містами, включаючи Запоріжжя та Херсон", – мовиться у матеріалі.

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