Вимоги будуть неприйнятними для України, однак Трамп вже пообіцяв усім "мир за 24 години".

Дональд Трамп, який здобув перемогу на виборах президента США, ймовірно, намагатиметься втілити свою обіцянку про швидке закінчення війни в Україні. Але для цього доведеться задовольнити принаймні частину вимог з російського ультиматуму, пише британська The Guardian.

Автори публікації зазначають, що Москва висуватиме власні вимоги на будь-яких переговорах, які можуть відбутися за посередництва Трампа. І ці вимоги виходитимуть за межі того, що Росія вже встигла окупувати.

Так, у 2022 році Росія формально "анексувала" чотири українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. З них лише Луганська область окупована майже повністю. Значні частини трьох інших досі перебувають під контролем Києва.

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"Путін, ймовірно, вимагатиме їх передачі, що означатиме, що Україна поступиться ключовими містами, включаючи Запоріжжя та Херсон", – зазначає The Guardian.

Інші ймовірні вимоги включають створення "буферної зони" на території, підконтрольній Україні, виплату Україною репарацій "за шкоду", завдану окупованим Росією територіям, а також гарантію "нейтралітету" України поза НАТО.

"Все було б неприйнятно для Києва і для більшості українців", – резюмує видання.

Як перемога Трампа вплине на війну

Як писав УНІАН, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США політика Вашингтону щодо підтримки України майже напевно зміниться. Але наразі неможливо сказати, як саме.

Колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що Трамп буде тиснути на Україну, вимагаючи "гнучкості" для досягнення швидкого миру у війні з російським агресором.

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