Успіх у війні з росіянами є стратегічним інтересом Штатів, стверджує керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко пояснив наслідки відмови Джо Байдена від виборчих перегонів у США, зазначивши, що для Америки Україна та її успіх у війні є стратегічним інтересом.

Про це він написав у Telegram. "Будь-який результат виборів у США буде поразкою Росії. Американська система демонструє силу, замість Байдена - Камала Харріс, у Трампа потенційний віцепрезидент - молодий політик Венс. У росіян - божевільний дід Путін, що жене їх на смерть - взагалі без альтернатив", - зазначив Коваленко.

Він нагадав слова колишнього радника з національної безпеки часів Дональда Трампа - Джона Болтона, що "Україна і успіх у війні з РФ - є стратегічними інтересами США, бо від цього залежить безпека Європи". "Хороших варіантів для росіян немає - лише погані", - підкреслив Коваленко.

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Важливі новини про вибори в США - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 81-річний Джо Байден вчора зробив заяву, що вирішив знятися з виборів президента США, які мають відбутися на початку листопада поточного року. При цьому він підтримав Камалу Харріс як кандидатку в президенти замість себе та закликав демократів "перемогти Трампа".

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на заяву Байдена про вихід з передвиборчих перегонів та сказав, що йому легше буде перемогти віцепрезидентку Харріс, якщо вона балотуватиметься на цю посаду.

Президент України Володимир Зеленський має загальне розуміння, чого очікувати від Трампа, якщо він повернеться до Білого дому. Зокрема, главу держави запитали, чи є впевненість у тому, що в разі потенційної перемоги Трампа на виборах президента США, Сполучені Штати продовжать допомагати Україні і не почнуть примушувати Україну погоджуватися на те, що їй не підходить.

Зеленський сказав, що йому зрозуміле загальне бачення Трампа щодо закінчення війни. "Я думаю, якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь", - наголосив Зеленський.

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