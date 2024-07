Вже кілька днів від Байдена не було навіть жодного свіжого фото, а лише текстові повідомлення.

Протрампівські ЗМІ в США розпочали потужну інформаційну кампанію, в межах якої заявляють про різке погіршення стану здоров’я чинного президента Джо Байдена на тлі зараження коронавірусом. Також лунають припущення, що президент вже може бути мертвим.

Так, лояльний до республіканців телеканал Fox News звернув увагу, що Байден не з’являвся на публіці кілька днів, а його заява про зняття з виборів була оприлюднена у формі листа, замість відеозвернення.

Минулого тижня Байден пішов на самоізоляцію через позитивний результат тесту на COVID-19. Востаннє він з'явився на публіці 17 липня, коли його літак сів у Делавері.

У п’ятницю лікар президента Кевін О’Коннор опублікував офіційний бюлетень про стан здоров’я Байдена, в якому повідомив, що очільник держави "прийняв свою шосту дозу PAXLOVID сьогодні вранці", але "все ще відчуває слабкий, непродуктивний кашель і хрипоту, але його симптоми продовжують неухильно покращуватися". Також лікар стверджував, що "пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура залишаються абсолютно нормальними".

Однак телеведучі каналу Fox News наголошують, що за останні дні від Білого дому не було навіть однісінького фото із Байденом.

"Вони навіть не оприлюднили його фото з Білого дому. Нічогісінько! Я сподіваюся, що з ним все гаразд. Пробачте людям їхню цікавість, але у нас тут був шалений вікенд. Можна доказ життя [Байдена], будь ласка?" – сказала в прямому ефірі телеведуча Дана Періно.

Хвилю сумнівів у притомності Байдена розповсюджує і ультраправа активістка Лора Лумер, яка має у Твітері більше мільйона підписників.

"Сьогодні о 10 ранку за східним часом (17.00 за Києвом – УНІАН) глава апарату Білого дому Джефф Зіентс проводить ОБОВ’ЯЗКОВИЙ дзвінок з усіма співробітниками Білого дому, після чого об 11 ранку відбудеться дзвінок для всіх політичних призначенців в адміністрації Байдена. Можливо, ми наближаємось до повної відставки Джо Байдена", – написала вона у своєму Твітері.

Також із посиланням на власні джерела вона стверджує, що стан здоров’я президента "невиліковний".

"Зараз Джо Байден перебуває на термінальній стадії хвороби. Це те, що мені підтвердило моє медичне джерело в округу Колумбія. Я казала вам кілька тижнів тому, що йому надали невідкладну медичну допомогу на Air Force One (президентський літак – УНІАН) і що ви побачите відставку. Більшість людей не знають, що авіакомпанія Air Force One має повний медичний центр в літаку. На Air Force One навіть є операційна", – написала вона.

На тлі цієї хвилі чуток офіційний президентський твітер-акаунт Байдена випустив текстову заяву, в якій спростував можливість дострокової відставки з посади президента.

"Ми Сполучені Штати Америки – немає нічого, що ми не зможемо зробити, якщо зробимо це разом. Я присвятив своє президентство тому, щоб довести це, і я продовжуватиму це робити сьогодні, завтра та щодня, доки я маю честь бути вашим президентом", – йдеться у повідомленні.

Хвороба Байдена та самозняття з виборів

Як писав УНІАН, минулого тижня президент США Джо Байден інфікувався коронавірусом. Байден подякував всім за добрі побажання та повідомив, що перебуватиме в ізоляції, поки не одужає.

А вже за кілька днів він приголомшив світ повідомленням про те, що вирішив не балотуватися на другий президентський строк. Причин він не назвав.

На цьому тлі республіканці пообіцяли, що домагатимуться його дострокової відставки з поста президента: мовляв, якщо він не здатен балотуватися, то й виконувати президентські обов’язки теж не може.

