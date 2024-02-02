"Трампа ще можуть зняти з президентських перегонів. Але говорити про це зарано", - політолог Владислав Фарапонов

Політолог-американіст Владислав Фарапонов розповів УНІАН, чому не треба боятись гучних заяв екс-президента США Дональда Трампа про можливість швидкого миру в Україні, і коли можна буде робити прогнози про результати виборів в США.

В Сполучених Штатах Америки набирають обертів президентські перегони. Увесь світ спостерігає, як відбуваються кокуси - збори прихильників чи членів політичних партій, та слухає заяви кандидатів по важливих проблемах в США та поза ними. Україна - не виняток. Адже позиції потенційних кандидатів в президенти Америки стосовно війни в Україні та питанні досягнення миру - дуже різняться.

Попри те, що деякі штати в судовому порядку забороняють екс-президенту США Дональду Трампу брати участь у внутрішніх партійних виборах (праймеріз) республіканців на своїй території, він наразі головний претендент-кандидат на президентську посаду від республіканської партії. Його суперник від демократів - чинний президент США Джо Байден.

УНІАН розпитав політолога-американіста Владислава Фарапонова, чи можна сьогодні спрогнозувати результати цієї виборчої кампанії, та чого варто чекати Україні та Європі після її завершення.

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Пане Владиславе, чи можна вже сьогодні говорити, хто має більше шансів перемогти в цих перегонах? Наскільки великі шанси у Дональда Трампа?

Дивлячись, що розуміти під поняттям перемога. Якщо ми говоримо про президентську номінацію від республіканської партії, я думаю, шанси дуже високі.

А якщо говорити про президентські вибори у листопаді, то насправді ще дуже рано говорити про результати, навіть про результати опитувань. Серйозно дивитися на результати опитувань можна буде хоча б влітку, можливо, в серпні-вересні. Але точно не в лютому. Ще дуже багато чого може статися.

Що саме може вплинути на хід цієї президентської кампанії та її подальші результати?

Власне, найголовніший козир для опонентів Трампа - як всередині партії, так і на загальних виборах - це те, що у нього є негативний юридичний шлейф. Тобто, його насправді ще можуть зняти з цих виборів, якщо підтвердиться нелегітимність з точки зору того, щоб бути на бюлетенях у праймеріз в деяких штатах. Відповідно, є ймовірність (якщо ті штати вирішать, що він не може бути в них на праймеріз), що він, можливо, не зможе бути присутнім і у бюлетені на загальних виборах теж. Але зарано говорити.

Тобто, станом на сьогодні немає підстав стверджувати, що Трамп точно переможе, Байден точно переможе, або Ніккі Гейлі точно переможе. Все ж таки до червня-липня треба концентруватися на номінаціях від партії, тобто на тому, хто домінує, хто стає кандидатом і так далі.

Дональд Трамп відомий своїми провокативними заявами. Одна з останніх, яку багато обговорюють в Україні і в Європі – про ймовірну швидку угоду з Володимиром Путіним щодо миру в Україні. Днями президент Чехії Петр Павел зазначив, що до другого президентського терміну Трампа треба готуватися, як і до такої угоди. А також, що така угода може бути зовсім невигідною як для України, так і для ЄС. Що ви думаєте з цього приводу? Чи можливі взагалі якісь такі домовленості Трампа з Путіним?

Насправді заяв про ймовірність перемоги Трампа і про те, що треба до цього готуватися, багато (але, повторюся, я б поки так не говорив). Про це говорять політики і вони, звісно, мають прораховувати всі можливі сценарії. Проте, знову ж таки, треба теж готуватися і до можливого другого терміну Байдена.

Якщо говорити про якусь можливу угоду, Трамп насправді обіцяє завершити війну дуже швидко, але не говорить, як саме, й не говорить, яким чином збирається це зробити. На цьому потрібно наголошувати. Адже простих рішень не буває. А якби вони були можливі, то вони вже давно були б прийняті. Крім того, варто згадати, як у 2016 році теж говорили про якусь велику угоду Трампа з Путіним, але цього не сталося. Трамп робив багато заяв, але цього не зробив. Тому я не думаю, що нам треба так цього боятися.

А якщо говорити про допомогу Україні – фінансову та озброєнням?

У нас є підстави стверджувати, що Трамп вважає, що Україні вже надано достатньо допомоги. Але щодо майбутньої допомоги він такого не стверджував. Тому сказати, що допомога припиниться, чи ще щось, буде передчасним.

В цьому сенсі набагато важливіше - і останні події це доводять – те, яким буде склад Конгресу у 2025 році. Саме на це потрібно звертати увагу, коли говоримо про допомогу.

Допомогу виділяє Конгрес. Так, президент США теж має певні повноваження, в тому числі запросити якусь кількість коштів, але вони достатньо обмежені. Тому, якщо говорити про долю допомоги Україні, набагато важливіше говорити про новий склад Конгресу.

Повертаючись до заяв Трампа про те, що він нібито може завершити війну в Україні за 24 години, військові експерти допускають такий формат "угоди": припинення вогню можливе з умовою, що Росія залишає собі окуповані на той момент території України. Чи можливий, на вашу думку, такий сценарій?

Якщо будуть такі індикатори, що Трамп може погодитися та такі умови, або може укласти таку угоду, думаю, американські законодавці самі зроблять так, щоб йому було дуже складно ухвалити таке рішення. Запобіжники всередині Конгресу будуть працювати.

Україна теж хоче завершити війну швидко, але не ціною власних життів та власних територій.

У США буває багато заяв про те, що нібито вже Україна не хоче завершувати війну. Мовляв, Україна хоче довго воювати, хоче довго отримувати допомогу від США і партнерів та жити за їх кошт. І ось це - більш небезпечно з точки зору довготривалої підтримки. Треба протидіяти таким наративам. Тоді і у прихильників Трампа не буде аргументів просувати варіант заморожування конфлікту в існуючому стані.

Загалом, на вашу думку, Україні більше вигідна перемога Трампа чи Байдена?

Вигідно буде тоді, коли буде найбільший рівень підтримки та двосторонніх контактів, найбільший рівень порозуміння.

Нагадаю, при адміністрації Трампа було достатньо багато контактів, проривних рішень, але дійсно були інші умови. Тож важко порівнювати Трампа того часу та Трампа зараз, цього ніхто не зможе зробити. Це - різні адміністрації. Це - різні обставини. І ці адміністрації діють в різних обставинах. Ми не знаємо, як би війна вплинула на світосприйняття Трампа, якби він був президентом під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну…

Тому Україні потрібно працювати з обома партіями однаково сильно.

Леся Лещенко