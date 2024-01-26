Він також вважає, що холодна війна була більш передбачувана, ніж ситуація сьогодні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає європейські країни розв'язувати питання своєї безпеки, а не дивитись на вибори в Америці як "кролик на удава".

Про це Пісторіус заявив в інтерв'ю BILD. За його словами, Європі під час розв'язання питання безпеки, потрібно розраховувати на власні сили, а не постійно оглядатися на вибори в США.

"Нам, європейцям, добре було б зробити те, що ми мали зробити багато років тому, 10-20 років тому. Більше інвестувати у власну безпеку у Європі. Якщо ми зараз дивимося на американські вибори як кролик на удава, це нам нічим не допоможе! Ми маємо зробити свою домашню роботу", - акцентував Пісторіус.

Він також зауважив, що на тлі попереджень про можливе протистояння з Росією Німеччина має бути "готовою до війни".

"Ми виходимо з 30-річного миру, із 30 років мирних дивідендів, від яких ми всі виграли. А тепер шлях лежить в інший бік. Ми маємо дуже, дуже прискорити темп, щоб підготувати себе до найгіршого сценарію", - наголосив він.

Водночас зараз міністр не бачить небезпеки нападу РФ на країни НАТО або на партнерів Альянсу. "Але це – лише зараз. Ніхто не знає, чи так триватиме. Нам потрібний принцип стримування, ми знаємо це з часів холодної війни. Тоді все було більш передбачуваним, ніж ситуація, яку ми маємо сьогодні", - наголосив Пісторіус.

Російська пропаганда в Німеччині

В Німеччині виявили масштабну "проросійську дезінформаційну кампанію" з використанням тисяч фейкових облікових записів у мережі X (раніше відомої як Twitter). Її мета - викликати гнів із приводу підтримки Берліном України. Зокрема, експерти на замовлення МЗС Німеччини використовували спеціальне програмне забезпечення для моніторингу публікацій на онлайн-платформі X за період з 20 грудня 2023 року по 20 січня 2024 року. В результаті, вони виявили понад 50 тис. підроблених облікових записів користувачів, які разом випустили більше мільйона німецькомовних твітів. Їхня спільна тема - звинувачення уряду канцлера Олафа Шольца у зневазі населенням Німеччини заради допомоги Україні у війні проти Росії.

Облікові записи також часто пов'язували з фейковими новинами на вебсайтах, дизайн яких нагадує реальні ЗМІ. На думку аналітиків МЗС, за цією кампанією стоїть Росія.

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