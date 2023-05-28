Деякі виборці у відповідь цілували президентові руки.

Сьогодні в Туреччині проходить другий тур президентських виборів - вперше в історії країни. Як і під час першого туру, чинний президент Реджеп Таїп Ердоган роздавав своїм прихильникам гроші і подарунки, повідомляє канал іномовлення України FREEДОМ.

Спецкореспондент Віталій Сизов зі Стамбула інформує, що не всім виборцям припала до душі роздача подарунків у день голосування – одна з виборниць демонстративно повісила подаровану президентом іграшку на паркан.

Водночас прихильники Ердогана роздачу грошей сприйняли позитивно, свідчать численні відео з його зустрічей з виборцями.

У мережі також з'явилося відео, на якому президент Туреччини спілкується з виборцями, тисне їм руки і роздає банкноти номіналом 200 лір (близько 370 гривень), а одна з жінок у натовпі у відповідь цілує Ердогану руку.

Нагадаємо, під час першого туру виборів Ердоган разом з дружиною також роздавав виборцям по 200 лір. Тоді повідомлялося, що підкупом виборців це не вважатимуть, оскільки гроші отримували діти.

Вибори в Туреччині - що потрібно знати

14 травня в Туреччині пройшли одночасно президентські і парламентські вибори. Вперше в історії країни жоден кандидат в президенти не набрав більше 50% голосів і був організований другий тур виборів. До нього потрапили чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі два десятиліття, і кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу. Вони набрали 49,52% та 44,88% голосів відповідно.

Кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган, який набрав у першому турі трохи більше 5% голосів, закликав прихильників підтримати Ердогана. Киличдароглу заручився підтримкою націоналістичної партії.

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