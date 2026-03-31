Вибори в Угорщині: чи вдасться Орбану розіграти українську карту

Угорщина – майже на фініші парламентської виборчої кампанії. УНІАН поцікавився, чим вона унікальна, враженнями від неї угорців та їх ставленням до "українського питання", зважаючи, що кандидати перетворили "фактор України" на елемент перегонів.

На 12 квітня в Угорщині заплановані парламентські вибори. Громадяни обиратимуть депутатів нового скликання Національної Асамблеї, які формуватимуть уряд країни. Запекла боротьба відбувається між партією "Фідес" на чолі з чинним прем’єр-міністром Віктором Орбаном та оновленою опозицією, яка вперше за багато років змогла консолідуватися навколо одного політичного проєкту під назвою "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Тож ці вибори в Угорщині називають одними з найнапруженіших за останні десятиліття.

Згідно з нещодавно оприлюдненим рейтингом, опозиційна "Тиса" випереджає "Фідес" на понад 10%. Проте партія Орбана зберігає сильні позиції у багатьох мажоритарних округах, тому має шанси на перемогу (в Угорщині діє змішана виборча система, у якій менша частина депутатів обирається за партійними списками – 93 місця, інші 106 мандатів розподіляються в мажоритарних округах, – УНІАН).

Віктор Орбан очолює угорський уряд безперервно з 2010 року і, вочевидь, зараз з усіх сил намагається утриматися при владі. Теперішню його кампанію можна оцінювати як відверто антиукраїнську та антиєвропейську. Чого тільки варті провокативні білборди із зображеннями президента Володимира Зеленського, європейських лідерів та опозиціонера Мадяра, якого чинна влада звинувачує у намірі втягнути Угорщину у війну... Паралельно, Орбан виступає проти вступу України до ЄС, блокує надання їй 90 млрд євро від європейської спільноти (нібито через те, що українська влада не бажає ремонтувати пошкоджений внаслідок атаки росіян нафтопровід "Дружба"), дає добро на викрадення інкасаторських авто українського державного банку "Ощадбанк" з мільйонами готівкою та золотом…

Чи таке використання "фактору України" принесе Орбану успіх і перемогу на виборах? Чи зміниться ставлення Угорщини до України у разі виграшу опозиції? Відповідь буде дуже скоро. А поки УНІАН поцікавився ставленням до всього цього українців, які давно живуть в Угорщині, самих угорців та політологів.

Електоральні симпатії

53-річна пані Інна родом з Виноградова Закарпатської області, живе в Будапешті з 2013-го. Працює перекладачем, супроводжує гостей Угорщини під час різноманітних заходів та туристичних екскурсій. Жінка розповідає, що в її оточенні чимало корінних угорців, уродженців Будапешта, і з них відсотків 80 – на боці нинішньої опозиції, тобто партії "Тиса".

"Певно, кожен із моїх приятелів хоче змін та налаштований проти чинної влади. Це те покоління, яке, на мою думку, свідоме, вже міцно "стоїть на ногах" - бізнесмени, науковці, культурні діячі, – зазначає пані Інна. – Вони хочуть і надалі відчувати і називати себе європейцями, а не бути якимись маргіналами на околиці Європи як зараз, через політику чинного прем’єра. Такі думки я чую часто. Також серед мого оточення багато тих, хто не поділяє позицію угорської влади щодо України, бо добре розуміє, хто агресор. Наприклад, мама моєї подруги юною дівчиною пережила революцію 1956-го, коли угорці повстали проти радянської влади. Вона досі з болем згадує ті події, чітко ідентифікує агресора та жертву, відповідно, підтримує Україну та не поділяє антиукраїнську політику Орбана. Водночас маю й інших знайомих літнього віку, які вважають, що уряд Орбана рухається в правильному напрямку. Серед плюсів ці люди називають міграційну політику влади".

58-річна пані Вікторія, яка багато років живе поблизу угорського міста Дьор разом із донькою, саме з цієї категорії. Вона вважає, що чинний уряд Угорщини захищає національні та економічні інтереси країни, підтримує молоді родини та забезпечує пенсіонерів.

"Моя донька, як мама трьох дітей, має суттєві пільги на житло, проїзд тощо. І те, що влада думає про молодих людей, мені дуже подобається. Так само мені подобається, що Орбан не пускає мігрантів до країни, завдяки цьому угорці мають можливість працювати в себе вдома", – розповіла пані Вікторія УНІАН.

Разом з тим, жінка підтримує Україну, де у неї залишилось чимало друзів. Але зізнається, що в її оточенні зараз чимало угорців, які до нашої війни ставляться "без негативу, але й без особливого зацікавлення".

Пані Вікторія розповідає, що, коли побачила в Угорщині білборди із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, то найперше подумала: "Зеленський кудись балотується в Угорщині?". Потім вже зрозуміла абсурдність ситуації…

Вона переконана, що використання імені президента сусідньої країни в передвиборчій боротьбі – недоречне: "Думаю, ні Орбан, ні будь-хто інший не хотів би й п’яти хвилин бути на місці Зеленського…".

Паралелі з Україною

Одна з особливостей цієї передвиборчої кампанії (про яку говорять як самі угорці, так і спостерігачі ззовні країни) – розділення суспільства на два табори.

70-річна пані Іветта, жителька передмістя Будапешта, через політику посварилася зі своєю старшою сестрою Георгіною, яка живе в місті Печ. Сестри – прихильниці двох протилежних політичних таборів: перша – симпатизує партії "Тиса" й асоціює чинну владу з радянським режимом, друга – підтримує "Фідес" та переконана, що правлячий уряд будує правильну політику.

"Я пів року не розмовляю з сестрою, вона не бачить, що через цю політику і вона, і її діти та онуки бідні, як миші, не можуть собі дозволити навіть раз на рік поїхати на відпочинок! І їй це добре? Влада погано турбується про простих людей, інфляція шалена, ціни ростуть щодня…", – бідкається Іветта.

Такі настрої в Угорщині нагадують українкам, які тут проживають, гострий розкол суспільства часів Помаранчевої революції: коли під час президентських виборів 2004 року Україна (як згодом виявилось, не без "допомоги" росіян) розділилась на "Схід" і "Захід", на прихильників Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

На цю особливість звертає увагу і доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. За його спостереженнями, за "Фідес", як правило, голосують люди з меншим рівнем освіти, консервативних поглядів, ті, які проживають в сільській місцевості, в маленьких містечках. Натомість найбільше місто країни - Будапешт - відверто займає позицію антифідесівську та протиорбанівську (саме в Будапешті регулярно відбуваються акції протесту проти чинної влади).

Але, попри складну політичну ситуацію, Угорщина продовжує підтримувати українців, які опинились на її території: угорський уряд відкрив та фінансує українську школу в Будапешті, надає благодійну допомогу, в тому числі українцям у прифронтових областях, численні угорські організації системно передають вантажі в Україну, прості угорці збирають кошти та закуповують обладнання для ЗСУ...

"На жаль, антиугорські наративи присутні і в наших медіа, безумовно, нерідко вони мають підстави, але я хотів би наголосити, що в жодному разі не можна звинувачувати всіх угорців у тому, що вони займають антиукраїнською позицію. Це не так. І ми бачимо зовсім інші приклади", - додає Ігор Тодоров.

Щоб виграти кампанію, потрібен "ворог"

Дійсно, усіх угорців ототожнювати з прем’єром країни Віктором Обраном не варто. Однак він зробив протистояння з Україною і персонально з Зеленським стрижнем своєї передвиборчої кампанії, що неможливо не помічати.

"Уся його кар'єра останніх років перетворилася на класичний популізм за принципом "є ми, і є вони". І бажано, щоб цими "вони" був не внутрішній ворог, а зовнішній. В такій ситуації у Орбана був не такий великий вибір, окрім як використати для цього Україну. Тим більше, що ця історія ще й максимально підтримується Російською Федерацією", - зазначає політолог Ігор Рейтерович.

Він переконаний, що Орбан буде "качати" цю тему до кінця, навіть доводячи до абсурду.

"Україна на час кампанії залишиться головним ворогом. Але не для Угорщини, а, очевидно, для Орбана. Адже йому вже просто немає, куди подітися, чи якось обіграти все по-іншому, розвернути кампанію в інший бік", - розповів він УНІАН.

Рейтерович також вважає, що українську карту в Угорщині допомагають розігрувати саме російські політтехнологи: "Це було очевидно із численних відео, з багатьох провокацій проти опозиції, з якихось абсолютно "безумних" плакатів, які з’являються в Угорщині… У цьому всьому помітна рука російських політтехнологів, вони завжди "по-чорному" діють. Хоча є в цьому й певний плюс. Росіяни дуже зверхні до тих, з ким працюють, і вони ніколи досконально не вивчають менталітет громадян тих країн. Вони десятки разів "палилися" на цьому в Україні ще до 2014-го року, і роблять зараз це в Угорщині".

Проте, на думку політолога, усі старання росіян все одно не спрацюють. Адже значна частина угорців історію з "Україна – ворог" сприймають достатньо скептично.

Після виборів

"Чинний прем’єр-міністр Угорщини нагнітає пристрасті для того, щоб продемонструвати якийсь свій "патріотизм". Але дії, до яких вдається угорська сторона, затримання інкасаторських автомобілів з грішми, виходять за будь-які рамки. Очевидно, це робиться тому, що немає інших переконливих аргументів для електорату", – вважає професор політології, науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань.

На його думку, якщо 12 квітня розрив між двома конкуруючими партіями буде невеликим, в межах похибки, то свій програш Орбан не сприйматиме, тож може вдатись до спроби якихось заворушень. Якщо ж розрив буде суттєвим і перемога опозицію – очевидною, то такі речі чинному нині прем’єру зробити буде важко.

Натомість Ігор Рейтерович впевнений, що Віктор Орбан робитиме усе, щоб втриматись при владі: "Якщо програє, то буде спроба озвучити паралельні результати та перевести це в площину судових процесів, чи в якусь іншу історію. Але тут шансів мало…".

Разом з тим, очікувати, що стосунки з Україною різко потеплішають у нової угорської влади, теж не варто. Адже "проєвропейський" не означає "проукраїнський" (хоча це краще, ніж зараз Орбан).

"Якщо хтось вважає, що з Мадяром ми легко про щось домовимося, я скажу: не факт. Так, на початку він спокійніше ставитиметься до багатьох речей стосовно України. Принаймні, на першому етапі він точно не захоче сваритися з Європейським Союзом, від якого Угорщина повинна отримати дуже багато грошей", - зазначає Ігор Рейтерович.

На його думку, в українсько-угорських взаєминах можна спробувати почати все з чистого аркуша. Врешті, громадяни Угорщини ставляться до України набагато краще, ніж офіційна угорська влада. А отже, це нормальне ставлення людей до людей можна повернути й на рівень офіційних стосунків. Перспективи для цього справді є.