'Рівнозначно смерті': Лукашенко пояснив,чому Білорусь боїться своїх сусідів

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який вирішив "струснути" армію Білорусі "аж до мобілізації", заявив про "агресивну риторику" щодо Білорусі. Як повідомила його пресслужба, він відвідав військовий полігон в Барановицькому районі.
Він вкотре заявив про "вороже ставлення своїх сусідів до Білорусі".
"Ви знаєте порядок денний зовнішньої політики. Ви бачите і спостерігаєте агресивну риторику щодо Білорусі. Розвідка ведеться досить відкрито, майже нахабно: ми періодично фіксуємо різного роду провокації, порушення повітряного простору. Але це не головне. Головне те, що наші сусіди витрачають мільярди на озброєння своєї армії", - сказав він.
Лукашенко запевнив, що Білорусь не збирається нападати на своїх сусідів.
"Ми прагматики, ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну?" - заявив диктатор.
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, відповідаючи на запитання Лукашенка "А що, якби була війна?", заявив про готовність швидко розгорнути війська:
"Ми повністю змінили систему управління Збройними силами. І взагалі, навіть усю систему управління державою".
Допомога Білорусі Путіну у війні проти України
За словами голови ГУР Олеа Іващенка, хоча розвіддані ГУР вказують на те, що Білорусь формує нову повітряно-десантну бригаду за 40 км від українського кордону, безпосередньої загрози наземного наступу в найближчій перспективі немає.