Росія подає себе як жертву, але не готова вважати Україну своїм кривдником.

Російська влада не знає, хто організував вибухи на газопроводі "Північний потік-2", і не вірить, що це зробили українці. Про це заявив секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев в інтерв'ю виданню "Аргументи і факти".

Він поскаржився, що Росію не допустили до проведеного європейськими слідчими органами розслідування. Також він зазначив, що крім голослівних заяв Москва не побачила жодних об'єктивних доказів у справі.

"Будь-які звинувачення, не підкріплені результатами неупередженого розгляду, не можуть викликати довіри. Без нього озвучування односторонніх суб'єктивних версій теракту нічого не роз'яснює", – заявив Патрушев.

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При цьому секретар російського Радбезу висловив сумнів, що вибухи на газопроводі могли бути організовані "проукраїнським угрупуванням". На його думку, Україна не має для цього підготовлених диверсантів і їй вибухи просто не були вигідні.

"Київ нічого не втратив і не придбав від знищення газопроводу. Більш того, режиму Зеленського, який по суті стоїть в Берліні з простягнутою рукою в надії на збільшення військової та іншої допомоги, вчинення такого акту ні до чого", – сказав Патрушев.

Він зазначив, що у США є сили спецоперацій, призначені для подібних диверсій і забезпечені необхідним обладнанням.

Підрив трубопроводу "Північний потік-2"

У вересні минулого року на російському газопроводі "Північний потік 2", прокладеному по дну Балтійського моря, сталися вибухи. В результаті газопровід фактично був приведений в непридатний до використання стан.

Британські спецслужби вважають, що вибухи організувала Росія, якій потрібно було припинити постачання газу до Європи, виставивши себе жертвою обставин. Путін звинуватив у вибухах газопроводу якихось абстрактних "англосаксів".

На початку березня – через півроку після вибухів – New York Times опублікувала статтю, в якій з посиланням на дані слідства заявила про причетність якоїсь "проукраїнської групи" до підриву газопроводу. Володимир Зеленський заявив, що такі звинувачення вигідні Росії.

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