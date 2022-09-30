За словами президента РФ, у витоках на "Північному потоці" винні "англосакси".

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що знає, хто стоїть за аваріями на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це Путін заявив під час пропагандистської промови з нагоди спроби анексії українських територій.

За словами президента РФ, у витоках на "Північному потоці" винні "англосакси".

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"Англосаксам вже мало санкцій, вони перейшли до диверсій, фактично приступили до знищення загальноєвропейської інфраструктури", - заявив Путін про пошкоджені на цьому тижні в результаті нитки газопроводу "Північний потік", який в ЄС вважають безпрецедентним нападом на енергетичну інфраструктуру Європи.

"Всім же очевидно, кому це вигідно. Кому вигідно, той і зробив, звичайно", - сказав Путін.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву щодо "Північного потоку". Того ж дня заяву щодо "Північного потоку" зробили й в ЄС. У ЗМІ відразу ж почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.

У Пентагоні зробили гучну заяву про "Північний потік". Крім того, в НАТО відреагували на підрив "Північного потоку".

29 вересня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що для підриву "Північного потоку" використовували еквівалент 0,5 тонни тротилу.

Зупинка "Північного потоку":

31 Серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни й можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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