На даний момент відомо, що навколо місць витоку були створені зони відчуження для безпеки морського і повітряного руху.

У мережі з'явилися фото з місця витоку газу на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі.

Фото були опубліковані данськими військовими, повідомляє Forsvaret.

Крім того, шведський сейсмоцентр повідомив, що в районі витоків газу на "Північних потоках" були зафіксовані потужні підводні вибухи.

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У Європі підозрюють, що причиною аварії могла стати диверсія за участю водолазів. На цей момент відомо, що навколо місць витоку були створені зони відчуження для безпеки морського і повітряного руху.

Найбільший витік газу створює хвилювання на поверхні моря близько 1 км в діаметрі, найменший створює коло з діаметром приблизно 200 метрів. Збройні сили Данії опублікували відео з вертольота Збройних сил Норвегії, на яких видно витоки.

Також данські військові показали фотографії витоку газу, зроблені з борту винищувача F-16.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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