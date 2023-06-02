Обидва атакованих населених пункти знаходяться більш як за 250 кілометрів від українського кордону.

Вибухові "пташки" знову проникли вглиб території Російської Федерації - вдруге за минулий тиждень. Цього разу були атаковані безпілотниками об'єкти паливно-енергетичного комплексу на території Смоленської області, заявила російська влада.

Губернатор регіону Василь Анохін стверджує, що удару було завдано близько 3 години ночі.

"Пересна Починківського району та Діваси Смоленського району – двома безпілотниками дальнього радіусу дії були атаковані об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Жертв і постраждалих немає. Критичних пошкоджень і пожеж теж немає. Оперативні служби області працюють на місці для усунення наслідків", – заявив чиновник.

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Telegram-канал Baza уточнює, що йдеться про нафтопереробну станцію "Транснафти" в Пересній і газорозподільну станцію в селі Діваси. У першому випадку в результаті вибуху пошкоджено водяну ємність пожежогасіння, у другому – пошкоджено адміністративну будівлю.

Обидва населених пункти знаходяться у понад 250 кілометрах від українського кордону.

Удари по російських паливно-енергетичних об'єктах

4 і 5 травня був атакований Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ (більш як за 300 кілометрів від лінії фронту). Цього тижня безпілотники атакували сам Краснодар.

У ніч на 28 травня вкотре був атакований Ільський НПЗ, тієї ж ночі один безпілотник впав і вибухнув у полі.

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