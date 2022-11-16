У зустрічі взяли участь лідери США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

Світові лідери, які зібралися на зустріч G20 на Балі провели екстрену зустріч у середу після вибухів у Польщі, які, за словами української та польської влади, були спричинені ракетами російського виробництва.

Як повідомили у Білому домі, зустріч була скликана президентом США Джо Байденом після того, як двоє людей загинули в результаті вибуху в Пшеводові, селі на сході Польщі поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє Reuters.

У зустрічі взяли участь лідери США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

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Усі, крім Японії, - члени НАТО, оборонного Альянсу, до якого також входить Польща.

Рішення про те, що Москва винна у вибуху, може задіяти принцип колективної оборони НАТО, відомий як стаття 5, згідно з якою напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на всіх, що є приводом для воєнної відповіді.

На початку зустрічі лідерів ненадовго побачили разом за столом переговорів. Байден відповів "ні", коли журналісти запитали, чи може він поділитися тим, що йому відомо про вибух у Польші. Він не став коментувати запитання щодо можливої ​​причетності Росії. Чиновники сказали, що поки неясно, скільки триватиме зустріч.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України 2 російські ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

МЗС Польщі підтвердило падіння російської ракети на території країни й викликало посла РФ. Водночас президент Польщі Дуда заявив, що наразі немає "переконливих доказів того, хто запустив цю ракету".

Міноборони РФ традиційно заперечує причетність до атаки.

Посли НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу після влучання російської ракети.

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