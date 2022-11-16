Світові лідери, які зібралися на зустріч G20 на Балі провели екстрену зустріч у середу після вибухів у Польщі, які, за словами української та польської влади, були спричинені ракетами російського виробництва.
Як повідомили у Білому домі, зустріч була скликана президентом США Джо Байденом після того, як двоє людей загинули в результаті вибуху в Пшеводові, селі на сході Польщі поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє Reuters.
У зустрічі взяли участь лідери США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.
Усі, крім Японії, - члени НАТО, оборонного Альянсу, до якого також входить Польща.
Рішення про те, що Москва винна у вибуху, може задіяти принцип колективної оборони НАТО, відомий як стаття 5, згідно з якою напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на всіх, що є приводом для воєнної відповіді.
На початку зустрічі лідерів ненадовго побачили разом за столом переговорів. Байден відповів "ні", коли журналісти запитали, чи може він поділитися тим, що йому відомо про вибух у Польші. Він не став коментувати запитання щодо можливої причетності Росії. Чиновники сказали, що поки неясно, скільки триватиме зустріч.
Ракетний удар по Польщі
15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України 2 російські ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.
МЗС Польщі підтвердило падіння російської ракети на території країни й викликало посла РФ. Водночас президент Польщі Дуда заявив, що наразі немає "переконливих доказів того, хто запустив цю ракету".
Міноборони РФ традиційно заперечує причетність до атаки.
Посли НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу після влучання російської ракети.