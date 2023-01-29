Зазначається, що метою атаки був склад з балістичними ракетами.

Удар по військовому заводу в Ірані завдали США та "ще одна країна". Ізраїль не має до цього відношення.

За інформацією телеканалу Al Arabiya, військовий завод у місті Ісфахан безпілотниками атакували саме американські ВПС. При цьому зазначено, що метою атаки був склад з балістичними ракетами.

У свою чергу телеканал Al Hadath повідомив, що Ізраїль не має ніякого відношення до операції.

Відео дня

Водночас наголошується, що атака на склад боєприпасів повинна "продемонструвати Ірану і Росії" готовність Вашингтона протистояти будівництву заводів "з виробництва та експорту балістичної зброї".

Вибухи в Ірані - що відомо

У ніч на 29 січня в містах Ірану прогриміли потужні вибухи. "Бавовна" була помічена на ряді стратегічних об'єктів країни. Так, в Шахід-Салімі спалахнув завод з виробництва моторних масел.

Крім того, безпілотники атакували військовий склад в провінції Ісфахан і центр з виробництва боєприпасів.

За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, атаки на об'єкти в Ірані - лише результат політики іранської влади.

У свою чергу Міністерство оборони Ірану заявило про нібито "невдалу атаку" дронами на один з виробничих комплексів в Ісфахані.

Вас також можуть зацікавити новини: