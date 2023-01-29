За офіційним повідомленням Ірану, один безпілотник був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули.

Міністерство оборони Ірану заявило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.

Як пише державне інформаційне агентство IRNA, атака "трьох невеликих безпілотників" сталася 28 січня близько 23:30. Один із них нібито був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули.

"Ця невдала атака не призвела до людських втрат, завдала незначних пошкоджень даху цеху й не спричинила збоїв у роботі обладнанні та виконанні завдань заводу", - йдеться в заяві міністерства.

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Вибухи в Ірані - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 січня стало відомо про вибухи, які лунають в Ірані на стратегічних об'єктах. ВПС приведені в повну боєготовність. За повідомленням агентства IRNA, в місті Шахід-Салімі загорівся великий завод із виробництва моторних мастил.

Також повідомляється, що про атаку безпілотників на військовий склад у центральній провінції Ісфахан і центр з виробництва боєприпасів. Близькосхідні джерела повідомляють, що Ізраїль нібито почав проти Ірану військову операцію. Однак офіційно ні уряд Ізраїлю, ні військові такі заяви не робили.

За словами журналіста Юрія Бутусова, вибухи в Ірані - "справедлива кара" для країни, котра допомагає Росії та надає їй озброєння для повномасштабної війни проти України. Він також додав, що Іран є зараз головним військовим союзником РФ, і озброєний новітніми російськими системами протиповітряної оборони, які не змогли відбити атаку.

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