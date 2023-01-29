Вибухи лунають в різних частинах країни.

В Ірані пролунала серія потужних вибухів на стратегічних об'єктах. Повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів і авіабазі.

За повідомленням агентства ІРНА, в місті Шахід-Салімі у провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод із виробництва моторних масел.

Водночас агентство Tasnim повідомляє, що атаці безпілотників піддалися також військовий склад в центральній провінції Ісфахан і центр з виробництва боєприпасів.

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Також повідомляється про вибух на авіабазі в місті Дізфуль на заході Ірану, вибухи і пожежу в містах Хамадан (захід Ірану) і Решт (північ країни). Звуки вибухів чути і в іранській столиці – Тегерані. Очевидці відзначають, що в небо над містом підняті літаки.

На даний момент даних про жертви і постраждалих немає, як і офіційної інформації від іранської влади.

Оновлено: офіцер Армії оборони Ізраїля Ігаль Левін повідомляє, що ВПС армії Ірану та Корпусу вартових Ісламської революції приведені в повну бойову готовність.

Також повідомляється, що в Ірані повністю вимкнули інтернет.

Близькосхідні джерела у повідомляють, що Ізраїль розпочав проти Ірану військову операцію. Проте офіційно ані уряд Ізраїлю, ані військові таких заяв не робили.

Оновлено 03:25: "Іранська опозиція повідомляє про знищений підземний тунель з ракетами КВІР", – пише Ігаль Левін.

Оновлено: 03:30: Один з іранських чиновників заявив, що о 23:30 Ізраїль завдав удару по військових фабриках у місті Ісфахан. За його словами, всі атаки було відбито силами ППО.

Як зазначив Ігаль Левін, "це перша офіційна заява іранських топів, де згадується, що це нібито удари Ізраїлю".

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