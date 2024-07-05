Журналістів на місце події не допустили, інформація просочилася лише в місцеві пабліки.

Партизани руху "АТЕШ" провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї, рух залізничних складів зупинено. Про це повідомляють у телеграм-каналі руху.

"Агентам "АТЕШ" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише в місцевих пабліках.

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"Цікаво, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ дали дозвіл ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

Партизани також анонсували ще більше вибухів на залізниці, поки нею возять боєприпаси.

Диверсії партизан

В "Атеш" уже не раз повідомляли про успішні операції своїх агентів проти окупаційних сил РФ. Зокрема, наприкінці травня з'явилася інформація, що партизани в Росії влаштували диверсію на важливому логістичному вузлі - у місті Ярославль.

А наприкінці червня в місті Клин Московської області агент партизанського руху "Атеш" здійснив диверсію, було знищено "Ливень" - станцію супутникового зв'язку. Як наслідок - ослаблено систему ППО всієї Московської області.

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