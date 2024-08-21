За його словами, Німеччина має свій інтерес у тому, щоб Україна протистояла російській агресії.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек наголосив, що підтримка Києва з боку Берліна збережеться й продовжиться без усіляких "якщо" і "але".

"Україна в майбутньому отримає гроші, на які вона зможе закупити гостро необхідні системи озброєння. Наскільки я знаю, це станеться наприкінці року", поділився він в інтерв'ю Berliner Morgenpost, нагадавши про 50-мільярдний кредит для України, виплата якого відбуватиметься за рахунок заморожених активів російського Центробанку.

За словами Габека, ще 4 мільярди євро стануть доступними з федерального бюджету у 2025 році. Він пообіцяв, що якщо цього не станеться, то владі "доведеться провести нову дискусію", а підтримку доведеться "шукати іншим способом".

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Водночас віцеканцлер визнав, що перехід до запланованої моделі з кредитом від "Великої сімки" може стати проблемою, "якщо нові замовлення більше не зможуть бути розміщені через те, що попередні бюджетні асигнування вичерпані".

"Це вимагатиме забезпечення того, щоб системи озброєнь були замовлені зараз, а оплачені пізніше з фондів G7", – заспокоїв Габек.

Також він запевнив, що навіть якщо США припинять підтримку України у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, Німеччина не залишить Україну наодинці.

"Було б надзвичайно небезпечно, якби Україна програла цю війну. Тоді свобода Європи опиниться під загрозою. Тому ми маємо свій інтерес, щоб Україна протистояла російській агресії", - резюмував політик.

Скорочення допомоги від Німеччини: що відомо

Нещодавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, що Німеччина різко скорочує витрати на військову допомогу Україні і навіть вже перестала оплачувати ремонт пошкодженої техніки.

Крім того, у проекті бюджету на наступний рік витрати на Україну Берлін хоче скоротити вдвічі. Ці витрати хочуть перекласти на заморожені російські активи, хоча цей механізм ще не запрацював.

Через це всередині німецького уряду виникли суперечки. Мінфін і Міноборони Німеччини перекладають провину один на одного.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував дані про те, що Німеччина має намір скоротити підтримку України.

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