Метою було збити безпілотник з курсу або вивести з ладу його можливості спостереження, кажуть джерела у розвідці.

Найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських винищувачів проти американського безпілотника над Чорним морем у вівторок.

Як повідомляє NBC News із посиланням на американських чиновників, знайомих з даними розвідки, російські Су-27 скинули авіаційне паливо на MQ-9 Reaper, що є безпрецедентною дією. Розвідка припускає, що метою було збити безпілотник з курсу або вивести з ладу його можливості спостереження.

"Агресія входила до намірів російського керівництва під час перехоплення", – сказав один з чиновників.

За даними одного з джерел, нема даних про те, що Путін особисто наказав збити дрон. Інші ж американські посадовці відмовилися надавати детальнішу інформацію, говорили тільки про те, що рішення приймалося на "найвищому рівні".

За даними американської розвідки, російський винищувач випадково зачепив пропелер безпілотника. Це сталося через помилку пілота.

Три представники Пентагону і один чиновник адміністрації Байдена заявили, що росіяни активно шукають уламки збитого дрона-розвідника, але їм поки це не вдалося. Водночас джерела впевнені, що й США не зможуть дістати уламки БПЛА з Чорного моря.

Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив, що США вжили заходів для відключення програмного забезпечення на безпілотнику, щоб росіяни не змогли зібрати з нього будь-яку надсекретну інформацію, якщо їм вдасться знайти його уламки. За його словами, цей інцидент є частиною моделі поведінки Росії, яка останнім часом стає все більш агресивною.

Водночас речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що росіяни навмисно намагалися наблизитися до безпілотника.

"Ми не знаємо, наскільки навмисним було зіткнення з безпілотником. Цілком можливо, що це була просто нерозважлива, некомпетентна авіаційна дія пілота", - заявив Кірбі.

Збиття дрона-розвідника США над Чорним морем

Ввечері 14 березня, російський винищувач Су-27 врізався в безпілотник MQ-9 Reaper ВПС США над Чорним морем, коли той виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі. Один їх винищувачів вдарив по пропелеру MQ-9, в результаті чого дрон впав..

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить здійснювати польоти там, де це дозволяє міжнародне право.

У РФ звинуватили США в участі у війні в Україні через інцидент з безпілотнком у Чорному морі. У Москві мають намір спробувати знайти уламки американського дрона MQ - 9 Reaper. Наразі цим активно займаються.

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