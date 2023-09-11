Мільярдер заявив, що він буде боротися за Америку і "помре за неї".

Американський мільярдер та глава компанії SpaceX Ілон Маск, який знову став батьком, заявив, що не вважає себе зрадником через ситуацію навколо вимкнення супутникового інтернету Starlink для українських військових поблизу Криму.

"Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто називає мене таким", - написав епатажний мільярдер в соцмережі X (колишній Twitter).

Він також додав, що є громадянином Сполучених Штатів і має лише цей паспорт.

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"Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній", - наголосив Маск

Відключення Starlink в Україні - останні новини

У вересні низка ЗМІ повідомляли, що в новій біографії Ілона Маска від журналіста Уолтера Айзексона йдеться про таємне відключення Starlink біля узбережжя Криму в момент, коли Україна атакувала підводними дронами російський військово-морський флот. Пізніше Маск прокоментував це тим, що він не вимикав його під час операції, а відмовив Україні у підключенні.

В українській розвідці повідомили, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму. "Ми одразу зрозуміли, що просто там немає покриття", - сказав Кирило Буданов. Наразі, за його словами, абсолютно вся лінія фронту працює на системах Starlink.

При цьому сам Уолтер Айзексон, який пише біографію мільярдера під назвою "Ілон Маск", пояснив, що супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX не покривав територію біля окупованого Криму, коли України хотіла провести атаку на Чорноморський флот Російської Федерації.

"Вони попросили Маска увімкнути його для атаки безпілотника на російський флот. Маск не ввімкнув його, тому що він думав, можливо, правильно, що це призведе до великої війни", - написав Айзексон.

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