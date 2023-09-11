Супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX не покривав територію біля окупованого Криму, коли України хотіла провести атаку на Чорноморський флот Російської Федерації.

Про це у мікроблозі Twitter заявив історик Уолтер Айзексон, який пише біографію мільярдера під назвою "Ілон Маск". Він вирішив прояснити скандал навколо зриву операції України, який активно обговорюють вже декілька днів.

"Щоб прояснити питання щодо Starlink: українці думали, що покриття було включено аж до Криму, але це було не так. Вони попросили Маска увімкнути його для атаки безпілотника на російський флот. Маск не ввімкнув його, тому що він думав, можливо, правильно, що це призведе до великої війни", - написав Айзексон.

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Водночас в уривку, опублікованому в Washington Post, говориться, що Маск "таємно наказав своїм інженерам вимкнути покриття в радіусі 100 кілометрів від кримського узбережжя", в результаті чого українські безпілотники "втратили зв'язок і були нешкідливо викинуті на берег".

Відключення Starlink в Україні: що відомо

Нагадаємо, влітку репортер-розслідувач Ронан Ферроу розповів, що Маск мав телефонну розмову з Путіним та публічно підтримував його. Також він розповів, як несподіване відключення Starlink змусило нервувати і Україну, і Сполучені Штати.

Днями ЗМІ повідомили, що у біографії Маска йдеться про таємне відключення Starlink біля узбережжя Криму в момент, коли Україна атакувала підводними дронами російський військово-морський флот.

Сам Маск, коментуючи це, сказав, що він не вимикав його під час операції, а відмовив Україні у підключенні.

В українській розвідці заявили, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму. "Ми одразу зрозуміли, що просто там немає покриття", - сказав Кирило Буданов.

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