За його словами, відповідний документ Росія підпише в контексті своєї відмови від ядерної зброї.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росії після смерті президента Володимира Путіна знадобиться "новий Будапештський меморандум".

Про це він написав у Twitter у день річниці підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на "запевнення безпеки".

За словами Кислиці, Будапештський меморандум являє собою ідентичні політичні угоди для України, Білорусі та Казахстану в обмін на відмову від ядерного статусу.

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Посол наголосив, що домовленості після Путіна мають передбачати новий Будапештський меморандум, який Москва підпише в контексті своєї відмови від ядерної зброї.

"Ще невідомо, коли після військової поразки РФ і хто зможе підписати цей документ від імені території з адміністративним центром у Москві", — підсумував дипломат.

Росія: погрози ядерною зброєю

Росія неодноразово погрожувала світу застосуванням ядерної зброї. Наприкінці листопада з цього приводу висловився президент України Володимир Зеленський. За його словами, Путін навряд чи піде на ядерний удар.

ЗМІ писали, що у Росії обговорювалося застосування ядерної зброї, але президент РФ в цих бесідах не брав участі.

На думку екс-командувача американської армії в Європі генерала Бена Ходжеса, після ядерного удару у війну вступлять США.

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