Російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують, зауважив американський генерал.

Якщо Росія припуститься страшної помилки й застосує зброю масового знищення, то наслідки для неї будуть катастрофічні.

Як зазначив колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв’ю 24 каналу, у разі застосування ядерної зброї у справу вступлять США. Позитивних наслідків для Росії не буде.

"Їх буде нуль, якщо росіяни зважаться використати ядерну зброю. На полі бою їм це не принесе зиску, а лише біду. Бо потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати", - заявив Ходжес.

Відео дня

На його переконання, Кремль хоче, щоб люди якомога більше говорили про ядерну зброю і висловлювали свої побоювання. Втім, російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують.

"Як тільки її використають – все. Бо потім у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей", – підкреслив екс-командувач американської армії.

Крім того, у Росії немає друзів. Нещодавно лідер Китаю Сі Цзіньпінь на зустрічі з канцлером Олафом Шольцом сказав, що засуджує ймовірне використання Росією ядерної зброї та засуджує її погрози.

"Тобто в Росії у цьому питанні нема друзів, може, лише одна КНДР. Але союзників, які б схвалили застосування ядерної зброї по Україні, у них немає", - додав генерал.

Ядерні погрози РФ: що відомо

Росія не одноразово натякала на можливість застосування ядерної зброї на війні в Україні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається низьким, хоча РФ поводиться безвідповідально і необачно.

Раніше видання Bloomberg писало, що президент Російської Федерації Володимир Путін почав новий виток ядерних погроз. Зазначалося, що ці погрози – частина спроби Кремля залякати США та Європу, щоб вони перестали підтримувати Україну і змусили Київ сісти за стіл переговорів на умовах Москви.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то припинить своє існування.

Вас також можуть зацікавити новини: