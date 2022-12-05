Президент Франції наголосив, що ракетні удари росіян по українській цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

Російський президент Володимир Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю CBS News заявив, що ракетні удари росіян по українській цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

Президент Франції вважає, що міжнародна спільнота розпочати судові ініціативи проти президента Росії Володимира Путіна й висунути йому звинувачення у скоєнні воєнних злочинів на тлі нещодавніх атак на цивільну інфраструктуру.

"Що ми повинні зробити зараз, це, перш за все, зібрати всі докази цих військових злочинів. Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так", - сказав Макрон, відповідаючи на пряме питання, чи слід звинуватити Путіна у воєнних злочинах.

Ракетні ударі росіян по інфраструктурі в Україні

На тлі поразок на полі бою Росія у жовтні почала завдавати масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Внаслідок цих дій мільйони українців тимчасово залишалися без електропостачання, а інколи води й опалення. Стабілізаційні відключення електроенергії тривають і досі.

Нагадаємо, Україна виступила з ініціативою створення спеціального трибуналу для притягнення керівництва Росії до кримінальної відповідальності за скоєння злочину агресії. 3 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає критичну масу підтримки для запуску спеціального трибуналу.

1 грудня Національна асамблея Франції – нижня палата парламенту – ухвалила "дуже потужну" резолюцію на підтримку України і схвалила створення спецтрибуналу для президента РФ Володимира Путіна і його найближчого оточення за воєнні злочини в Україні.

Днями з'явилася інформація, що в ООН циркулює проект резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на кшталт Нюрнберга, щоб притягнути російське керівництво РФ до відповідальності за злочини агресії в Україні. Розглядаються два варіанти щодо формату такого трибуналу. Проте, США досі не мають чіткої позиції щодо створення спеціального трибуналу для засудження росіян за воєнні злочини.

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