За словами генсека НАТО перемога президента РФ Володимира Путіна у війні проти України небезпечна для всього Північноатлантичного Альянсу.

Відносини НАТО та Російської Федерації залишаться напруженими навіть після закінчення війни в Україні. На конференції з безпеки у Селені генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди, і це потрібно визнати.

"Режим у Москві хоче іншої Європи. Він хоче контролювати сусідні країни й бачить у демократії та свободі загрозу. Це ставить Росію у стан постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми у наших відносинах з Росією залишаться", - пояснив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, перемога президента РФ Володимира Путіна у війні проти України небезпечна для всього Північноатлантичного Альянсу. Він додав, що підтримка України в інтересах НАТО та всієї безпечної країни Альянсу.

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"Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Повідомлення йому та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть. Це зробить нас більш уразливими", - підсумував Столтенберг.

Війна в Україні: роль НАТО

Як повідомляв УНІАН, частина членів НАТО виступають за підняття мінімального рівня витрат на оборону. Вони хочуть, щоб було встановлено ліміт 2% від валового внутрішнього продукту. Однак у цієї ідеї є і противники серед союзників по Альянсу.

За словами Путіна, Росії у війні в Україні протистоїть "військовий потенціал практично всіх країн НАТО".

Дещо раніше у НАТО попередили, що РФ готується до тривалої війни та можливої спроби нового наступу.

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