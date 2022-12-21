За словами російського лідера, він все ще вважає українців "братнім народом", хоча і напав на Україну.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що після розвалу СРСР його країна хотіла стати частиною цивілізованого світу, але Росію там не чекали.

Під час виступу на колегії Міноборони РФ російський лідер сказав, що досі вважає український народ "братнім", незважаючи на війну, яку Росія веде проти України.

"Противник в ситуації з Україною діяв настирливо і ефективно, Росії дорікнути нема в чому... Російські військові "в зоні СВО" борються так само, як у війну 1812 року, Першу світову війну і Велику Вітчизняну... Сьогодні проти Росії використовується військовий потенціал практично всіх країн НАТО", - поскаржився він.

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Водночас президент РФ стверджує, що можливості російської армії збільшуються з кожним днем. На думку Путіна, Росія повинна використовувати технологію штучного інтелекту на всіх рівнях прийняття рішень. Він стверджує, що у російських військових все повинно бути "на вищому рівні", і ніяких обмежень щодо фінансування армії РФ нібито немає. За даними президента РФ, зараз на війну в Україні відправили вже 150 тисяч мобілізованих, а ще стільки ж - проходять підготовку на полігонах.

За словами політика, Росія буде продовжувати розвиток ядерної тріади, щоб гарантувати збереження суверенітету і територіальної цілісності країни. Зокрема, міжконтинентальні ракети "Сармат" будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, втрати Росії в Україні станом на середу, 21 грудня, майже досягли позначки в 100 тисяч осіб, за добу ліквідували 510 ворогів.

За даними українського Генштабу, в Російській Федерації не можуть вирішити питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. Через соцмережі росіян закликають виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, необхідні військовослужбовцям в польових умовах.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що влада Російської Федерації розглядає питання про оголошення в країні загальної мобілізації. Кремль також може закрити кордони для виїзду з РФ чоловіків у віці до 65 років.

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