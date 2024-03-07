До процесу залучать ключових зацікавлених сторін, технічних експертів та фінансових партнерів.

Державний департамент США спільно з Німецьким фондом Маршалла анонсували створення Партнерства міст України (UCP) для сталого відновлення інфраструктури.

Як повідомляється на офіційному сайті Державного департаменту США, це державно-приватне партнерство допоможе перепроектувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста в Україні. До процесу планують залучити ключових зацікавлених сторін, технічних експертів та фінансових партнерів, використовуючи ресурси та винахідливість компаній, приватних підприємств, неурядових організацій та фондів.

Водночас фонд Маршалла буде виконувати функції Секретаріату. Він розроблятиме нові трансатлантичні партнерства, програми та альянси між європейськими та американськими організаціями, щоб допомогти у реконструкції принаймні трьох українських міст. Фонд також допоможе розширити перспективи нового покоління українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів та будівельних команд, щоб вони могли ефективно відновлювати, використовуючи екологічні методи.

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Крім того, він співпрацюватиме з урядом України, ЄС та державами-членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами, аби допомогти знайти ресурси для відновлення. Як передбачається, ініціатива буде офіційно представлена у червні на Конференції з відновлення України в Берліні та завершиться, коли міста будуть готові розпочати роботу.

Відновлення України після війни

Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становитиме 486 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття.

Лише у 2024 році країні знадобиться близько 15 млрд доларів для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях.

Як повідомляв УНІАН, сума прямих збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд дол.

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