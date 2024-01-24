Поспішно витрачені гроші не будуть доступні для відновлення України після закінчення війни.

Західні лідери підтримують ідею фінансування України під час війни шляхом конфіскації та переведення в готівку російських активів. Однак існує гідна альтернатива.

Мова йде про консолідацію заморожених активів в трастовому фонді, який дозволить західним урядам брати короткострокові позики. Такий варіант залишить гроші для відновлення України неушкодженими, пише The Hill.

"Конфіскація не має жодного фіскального, фідуціарного, фінансового чи бухгалтерського сенсу. По-перше, конфіскація активів повертає державні облігації емітентам, що автоматично анулює зобов'язання Заходу викупити суверенний борг і рівнозначне фіскальному дефолту", – йдеться у статті.

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По-друге, за словами журналістів, конфіскація створює пастку. В такому випадку втрачається майбутнє заради сьогодення.

"Гроші, поспішно витрачені сьогодні в обхід політичної опозиції, не будуть доступні для відновлення України після закінчення війни. Якщо західні уряди розглядають війну в Україні як першу лінію оборони Заходу, вони повинні закласти її в бюджет", – вказано в публікації.

Автори вважають, що це фінансова слизька доріжка. Конфіскація поверне залишки активів до джерел і не додасть жодної копійки до державної скарбниці.

"По-четверте, це трясовина бухгалтерського обліку зберігачів. Ніхто не знає реальних цифр. Західні уряди та преса часто називають цифру в 300 мільярдів доларів. Поточні приватні розслідування дозволили виявити від 350 до 375 мільярдів доларів. Заморожені активи – це не одноразова сума, яку можна розподілити між країнами за квотою", – додають у The Hill.

Вони знаходяться у фінустановах різних країн. Тому незрозуміло, хто вирішуватиме, як розподілити конкретні суми між країнами, щоб витратити їх на Україну. Такого міжнародного органу не існує.

Експерти вказують, що альтернативне рішення – створити "Російський трастовий фонд" і консолідувати там всі заморожені активи під опікою призначеного західними урядами опікуна. Також потрібно запропонувати російському ЦБ долучити довірених осіб.

Цей фонд, за словами автора, став би депозитарієм і кредитним пулом останньої інстанції, надаючи короткострокові позики західним урядам з єдиною метою – фінансування України під час дефіциту.

Паралельно західні уряди та Україна можуть спільно заснувати "Фонд реконструкції України", який подасть позов проти російського трастового фонду в міжнародний арбітражний суд з вимогою виплати репарацій за війну. Росія, зі свого боку, може позиватись проти західних урядів про повернення активів.

Заморожені активи РФ

Раніше УНІАН писав, що 22 січня очільники МЗС країн Євросоюзу дали своє політичне благословення на запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів.

Водночас Reuters з посиланням на російських чиновників повідомляє, що Європейський Союз навряд чи конфіскує заморожені активи російського Центрального банку, бо побоюється фінансових та юридичних ризиків.

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