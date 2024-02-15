Лише цього року Україні знадобиться близько 15 млрд доларів для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення.

Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становитиме 486 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Ця цифра вища, ніж потреби, оцінені в 411 млрд доларів рік тому, повідомляється на сайті Світового банку з посиланням на результати оновленої "Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)".

За оцінками української влади, лише у 2024 році країні знадобиться близько 15 млрд доларів для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях. У оцінці підкреслюється, що хоча близько 5,5 млрд доларів з цих потреб у фінансуванні вже забезпечені як міжнародними партнерами, так і за рахунок бюджету України, близько 9,5 млрд доларів наразі залишаються не підкріпленими фінансуванням.

Оцінка RDNA3, яка охоплює завдану шкоду за майже дворічний період з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року, демонструє, що пряма шкода в Україні сягнула майже 152 мільярдів доларів США, причому найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях – тих самих областях, де була зафіксована найбільша шкода у попередній оцінці.

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Зазначається, що в Україні пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду, що призвело до тривалого переміщення українців з їхніх громад.

Найбільші потреби у відновленні та відбудові оцінюються у житловому секторі (17% від загального обсягу), далі йдуть транспорт (15%), торгівля і промисловість (14%), сільське господарство (12%), енергетика (10%), соціальний захист і забезпечення засобів до існування (9%), управління вибухонебезпечними предметами (7%). Загальні витрати для всіх секторів на розчищення залишків руйнувань і управління ними (і, за необхідності, на знесення) сягнули майже 11 млрд доларів.

Збитки української інфраструктури

Сума прямих збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд дол., такі оцінки наводять експерти проекту Київської школи економіки "Росія заплатить".

У травні 2023 року в ООН оцінили вартість відновлення України після війни у 411 млрд доларів.

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