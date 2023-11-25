Ці знімки були зроблені новим "супутником-шпигуном" КНДР.

Лідер КНДР Кім Чен Ин отримав супутникові знімки з нового "супутника-шпигуна". На них зафіксовані, зокрема, американські військові бази, розташовані в Південній Кореї.

Про це пише Reuters. Північнокорейський диктатор зміг отримати знімки військових баз США і Південної Кореї в районі Сеула, а також поблизу інших міст: Мокпо, Кунсана, Пхьонтхека і Осана. Зазначається, що знімки супутник зробив вранці в п'ятницю, 24 листопада.

"У суботу Кім ще раз відвідав центр управління, щоб вивчити додаткові фотографії, зроблені вранці в різних цільових регіонах Південної Кореї: Чінхе, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тегу і Каннин. На одному зі знімків був зображений американський авіаносець "Карл Вінсон", який у вівторок прибув в порт південнокорейського міста Пусан", – йдеться в матеріалі.

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Крім того, Кім Чен Ин ознайомився зі знімками військово-морської бази США Перл-Харбор і бази ВПС Хікем, які супутник зробив вранці в суботу, пролітаючи над Гаваями.

"Супутник-шпигун" КНДР: що відомо

22 листопада 2023 року в Північній Кореї заявили, що успішно вивели на орбіту новий "супутник-шпигун". У той же день в КНДР стверджували, що Кім Чен Ин бачив знімки американських військових об'єктів на Гуамі. Розвідувальні агентства Південної Кореї відзначали, що для запуску супутника Пхеньян отримав допомогу від Москви.

Примітно, що після того, як КНДР проігнорувала попередження про запуск в космос "супутника-шпигуна", Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з Північчю, прийнятої в 2018 році. Це означає, що Сеул посилить спостереження вздовж укріпленого кордону з КНДР.

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