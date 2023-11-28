Крім того, супутник нібито зафіксував пришвартовані авіаносці на військово-морській базі.

Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Білий дім, Пентагон і військово-морську базу США.

Як повідомляють Yonhap та KCNA, КНДР стверджує, що її військовий супутник-шпигун зробив фотографії Білого дому, Пентагону та атомних авіаносців, пришвартованих до військово-морської бази США.

Лідер КНДР Кім Чен Ин переглянув знімки та отримав оперативний звіт від пхеньянського Головного центру управління Національної адміністрації аерокосмічних технологій (NATA).

Відео дня

За даними ЗМІ, супутник-шпигун також сфотографував військово-морську базу Норфолк, суднобудівний завод Ньюпорт-Ньюс і аеродром у Вірджинії. На знімках нібито помічені чотири атомні авіаносці ВМС США і британський авіаносець. При цьому Північна Корея не оприлюднила фотографії, зроблені її супутником-шпигуном.

"Супутник-шпигун" КНДР: що відомо

22 листопада 2023 року в Північній Кореї заявили, що успішно вивели на орбіту новий "супутник-шпигун". У той же день в КНДР стверджували, що Кім Чен Ин бачив знімки американських військових об'єктів на Гуамі. Розвідувальні агентства Південної Кореї відзначали, що для запуску супутника Пхеньян отримав допомогу від Москви.

Примітно, що після того, як КНДР проігнорувала попередження про запуск в космос "супутника-шпигуна", Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з Північчю, прийнятої в 2018 році. Це означає, що Сеул посилить спостереження вздовж укріпленого кордону з КНДР.

Вас також можуть зацікавити новини: