США закликали Віктора Орбана взяти участь у передвиборчих перегонах.

Адміністрація Дональда Трампа висуває на посаду генерального секретаря ООН кандидатуру колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого своїми проросійськими поглядами. Як пише The Wall Street Journal, США закликали Орбана взяти участь у передвиборчих перегонах – більше того, саме американська сторона виступила з цією ініціативою.

Представник Держдепартаменту США визнав, що на перший погляд це звучить божевільно. Однак, судячи з попередніх переговорів із Вашингтоном, Росія та Китай готові підтримати цю ідею; передбачається, що Орбан стане їхнім спільним кандидатом.

За даними джерел видання, "якщо США, Росія та Китай виступають єдиним фронтом у Раді Безпеки ООН, вони, як правило, домагаються свого".

Відео дня

За оцінками представника Держдепартаменту, Орбан може "з упевненістю" розраховувати на вісім голосів у Раді Безпеки, а загалом – на підтримку 10 із 15 її членів.

Поки що невідомо, чи стануть Велика Британія та Франція перешкоджати волі більшості, оскільки ці країни зазвичай дуже обережно користуються своїм правом вето.

Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана на виборах в Угорщині у квітні, а Джей Ді Венс брав участь у його передвиборчій кампанії. Очікується, що в разі висунення Орбана на посаду в ООН вони знову нададуть йому підтримку; за словами джерела, обізнаного з ситуацією, офіційну заяву з цього приводу відкладають до завершення проміжних виборів у США. За словами американського чиновника, Орбан – це "ідеальний кандидат-консерватор у дусі MAGA".

Повідомляється, що представники США самі зв’язалися з Орбаном, щоб дізнатися, чи зацікавлений він у роботі в ООН. Він виявив інтерес, але дав зрозуміти, що не висуватиме свою кандидатуру, якщо не буде впевнений у перемозі.

Як зазначив представник іншої країни, серед решти претендентів на посаду генерального секретаря переважають "секретарі" – люди з досвідом роботи в міжнародних бюрократичних структурах або у сфері закулісної дипломатії. Орбан же – це "генерал".

"Найкраще, що можна сказати про ідею висунення Орбана, – це те, що вона зірве маски: ООН отримає лідера, який відповідатиме тому низькому рівню, до якого вже опустилася сама організація", – заявляють у WSJ.

Плани Росії в міжнародній політиці

Раніше було анонсовано тристоронню зустріч глав США, Росії та Китаю. У МЗС України наголосили, що така зустріч може лише посилити бажання Путіна продовжувати війну проти України . Як пишуть ЗМІ, Путін не відмовився від ключової мети – відновити вплив на всьому континенті та знову утвердитися як велика держава. І зустріч у Китаї може стати вирішальним кроком у цьому прагненні.

Також The Telegraph пише, що Володимир Путін має намір використати новий раунд мирних переговорів щодо України, щоб домогтися скорочення кордонів НАТО до рівня 1997 року та виведення військ Альянсу з п’яти країн.

Вас також можуть зацікавити такі новини: