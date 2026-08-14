Прем'єр Угорщини поставив під сумнів одну з найважливіших угод Орбана з РФ, - Politico

В 2014 році в Москві Орбан уклав угоду щодо "Пакс-ІІ", передавши "Росатому" право на розширення АЕС на два реактори.

У четвер, 13 серпня, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висловив сумніви щодо угоди, укладеної його попередником, за якою російська державна атомна компанія "Росатом" мала розширити потужності атомної енергетики Угорщини, повідомляє Politico.

Видання розповіло, що кілька тижнів екстремальної спеки та посухи призвели до рекордного зниження рівня води в Дунаї, що спричинило різке скорочення потужності угорської АЕС "Пакш", яка зазвичай забезпечує близько третини електроенергії країни, до трохи більше ніж 10 відсотків.

"Ці плани були схвалені, незважаючи на те, що атомні електростанції, які не працюють із замкнутою системою охолодження і таким чином піддаються впливу навколишнього середовища, у світі вже не будуються", - заявив Мадяр.

Відео дня

Генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов написав, що російська державна атомна компанія й досі дотримується графіка будівництва двох нових реакторів на АЕС "Пакш", незважаючи на зміну уряду в Угорщині у квітні, в результаті якої Мадяр витіснив прихильного до Росії чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.

За його словами, підготовка бетонних фундаментів для 5-го енергоблоку завершена більш ніж на 80%, а роботи на 6-му енергоблоці просуваються, і вже ведеться виготовлення компонентів реактора.

"Ми готові до діалогу", - заявив Ліхачов та додав, що "Росатом" не отримував жодних запитань від нового уряду Угорщини.

Видання зазначило, що через кілька годин Мадяр заперечив цю версію. На прес-конференції в четвер він заявив журналістам, що згідно з початковим контрактом АЕС "Пакш-II" мала запрацювати до 2024 року.

Натомість Угорщина витратила приблизно 2,8 мільярда євро на об’єкт, який він описав як "не більше ніж склади та дві великі бетонні ями".

"Я не бачу, щоб вони дотримувалися умов договору", - зазначив прем'єр Угорщини.

За даними видання, зараз його уряд проводить повний перегляд проекту, включаючи питання його фінансування та системи охолодження.

Видання нагадало, що в 2014 році в Москві Орбан уклав угоду щодо "Пакс-ІІ", передавши "Росатому" право на розширення АЕС на два реактори, яке фінансується за рахунок російських державних коштів у розмірі до 10 млрд євро. Два роки по тому він назвав цю угоду "угодою століття".

"Ці зв’язки збереглися навіть після повномасштабного вторгнення Москви в Україну", - зазначається в статті.

Зв'язки Орбана та Сійярто з Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини повідомив про початок розслідування зв'язків колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто з Росією. Сійярто перебуває під пильною увагою після витоку на початку цього року записів, на яких він інформує свого російського колегу про зустрічі в Євросоюзі та пропонує допомогти послабити санкції ЄС проти Москви. Раніше Мадяр заявляв, що записи, судячи з усього, свідчать про державну зраду Сійярто. Водночас, екс-глава МЗС заявив, що розмова була звичайною дипломатичною комунікацією.

Також ми писали, що за даними розслідування угорського ЗМІ, колишній прем'єр-міністр Угорщини був замовником скандальної спецоперації із силового затримання українських інкасаторських машин із золотом та мільярдами готівки. Джерела видання у силових структурах Угорщини підтвердили, що розпорядження заблокувати український транспорт надійшло безпосередньо з Адміністрації прем'єр-міністра. Координацією процесу займався Державний секретаріат з нагляду за цивільними нацслужбами під керівництвом близького соратника Орбана – Анталя Рогана.

Вас також можуть зацікавити новини: