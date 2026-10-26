Путін хоче скоротити НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України, - The Telegraph

Очікується, що Путін вимагатиме від альянсу скоротити військову присутність до рівня 1997 року.

Російський лідер Володимир Путін має намір використати новий раунд мирних переговорів щодо України, щоб домогтися поступок у питанні розширення НАТО та ослаблення його оборонного потенціалу. Про це пише The Telegraph.

Так, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що до переговорів між представниками Росії, України та США слід залучити європейські країни, оскільки їхня участь матиме вирішальне значення для досягнення домовленостей. За даними дипломатичних джерел, ця вимога продиктована бажанням домогтися поступок у питанні розширення НАТО.

Як зазначили співрозмовники видання, ймовірно, Путін вимагатиме скоротити військову присутність НАТО в Європі до рівня 1997 року – періоду, що передував вступу до альянсу країн колишнього Східного блоку:

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"Це може означати виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії та Литви, а також з Фінляндії, яка приєдналася до альянсу в 2023 році. Усі ці п’ять країн межують з Росією".

Ушаков зазначив, що не очікує від цієї зустрічі значного прогресу, охарактеризувавши її як "пробний крок". При цьому і європейські, й українські чиновники висловили готовність обговорити під час переговорів в Абу-Дабі "ширший контекст післявоєнної системи безпеки в Європі".

При цьому високопоставлені джерела наголошують, що Європа, як і раніше, рішуче відкидає вимоги Росії.

"Наша позиція залишається такою самою, якою була в січні 2022 року", – зазначив один із європейських чиновників, маючи на увазі лист, надісланий до Москви колишнім генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Тоді Путін натякав, що виконання його вимог дозволить запобігти російському вторгненню в Україну. Однак, хоча західний альянс погодився обговорити його побоювання, він категорично виключив можливість виведення військ і ядерної зброї з території колишніх радянських республік.

Мирні переговори – останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори за участю представників США, України та РФ відбудуться в Абу-Дабі (ОАЕ) у першій половині листопада. Президент також наголосив, що Україна хотіла б провести цю зустріч якомога швидше, однак усе залежить від РФ, яка раніше вже зірвала плани зустрічі в жовтні.

У Путіна заявили, що Кремль планує відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада – після того, як відбудуться вибори в США.

Президент Зеленський заявив, що на переговорах Україна не піде на поступки щодо двох питань: обмеження армії та нейтралітету України.

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