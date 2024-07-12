За словами прем'є-міністра Італії, Орбан дійсно не мав мандату на такі зустрічі.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що "мирні" поїздки угорського лідера Віктора Орбана, серед яких і зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом, навряд чи щось змінять, пише La7.

"Я не бачу ніякої стратегії і ніяких особливих наслідків. Політичні лідери мають право зустрічатися з іншими політичними лідерами. Я не бачу в цьому нічого особливого чи дивного", - наголосила вона.

Своєю чергою Мелоні зауважила, що Орбан справді не мав мандату на проведення таких зустрічей, а особливо з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"Проблема в тому, що коли ви їдете туди, даєте цей сигнал, а наступного дня підриваєте лікарню, мені здається, що, на жаль, це свідчить про відсутність бажання діалогу з боку путінської Росії, і в цьому проблема, тому що якби було бажання діалогу, ми б говорили, але я думаю, що відповідь була досить чіткою", - пояснила прем'єр-міністр Італії.

"Мирні зустрічі" Орбана - що відомо

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 11 липня зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час зустрічі угорський політик обговорив свої "мирні ініціативи" щодо завершення війни в Україні.

"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати колишнього президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він збирається вирішити цю проблему", - зазначив Орбан.

Крім того, Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО. Під час свого візиту він попросив Ердогана підтримати "угорську миротворчу місію".

Водночас у МЗС України також відреагували на візит Орбана до Москви. У відомстві наголосили, що зустріч Путіна та угорського політика не була погоджена з українською стороною.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", - додали у повідомленні.

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