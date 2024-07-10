Брюссель намагається стримати "самопроголошеного" президента Європи.

Відколи минулого тижня Будапешт перебрав на себе головування в ЄС на ротаційній основі, угорський лідер Віктор Орбан носиться по світу, як кіт під метамфетаміном. Про це пише Politico.

Автори зазначають, що від Києва, де він зустрівся зі своїм "чорним ворогом" Володимиром Зеленським, до Москви, де він поспілкувався з російським лідером Володимиром Путіним, і до Пекіна, де він мав зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, угорський прем'єр-міністр здійснив запаморочливу програму глобальної дипломатії, яка, за його словами, покликана принести мир в Україну.

"Але гіперактивна гра Орбана змусила справжніх європейських лідерів закочувати очі: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель розкритикували угорського лідера за те, що він краде їхню славу і заважає їм працювати в Брюсселі", - йдеться у статті. Відео дня

Один з високопоставлених чиновників ЄС повідомив виданню, що після першого тижня президентства Угорщини "напруженість зростає", і очікується, що вона зростатиме й надалі перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 20 липня, оскільки Угорщина продовжує блокувати фінансування, яке має допомогти Україні отримати гроші на закупівлю зброї від ЄС.

Інший дипломат ЄС сказав, що "ми зараз обговорюємо, що саме робити в середу, існує дуже чітке політичне несхвалення".

Автори вважають, що малоймовірно, що Брюссель має бажання негайно "вдарити" Угорщину через глобальні претензії до Орбана, хоча аналітики кажуть, що існують механізми позбавлення Орбана головуючого крісла.

"Для того, щоб переписати графік ротаційного головування і перенести дату початку майбутнього польського головування на кілька місяців, знадобиться кваліфікована більшість у чотири п'ятих голосів у Європейській Раді. Орбан, зі свого боку, не демонструє жодних ознак того, що прислухається до закликів Брюсселя до стриманості", - резюмує видання.

Дипломатична активність Віктора Орбана

2 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілись в Києві. Глава угорського уряду зазначив, що зустріч із главою української держави "вже давно назріла".

Вже незабаром Орбан прилетів до Москви, аби зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом угорський прем'єр в Китаї наполягав на припиненні вогню в Україні під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Після відвідин Піднебесної Орбан полетів з візитом до США.

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