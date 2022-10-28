Агресивні дії Росії матимуть серйозні наслідки для світу.

У Євросоюзі назвали вчорашній виступ російського президента Володимира Путіна "орвеллівським".

Про це сказала прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі, пише Swissinfo.

Вона заявила, що у висловлюваннях Путіна неправильне - це правильне, правильне - це неправильне, істина - хибна, а брехня - істинна.

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"Для мене промова Путіна не більше ніж "орвеллівська", - заявила Массралі в ході щоденної прес-конференції Єврокомісії.

Прес-секретар нагадала, що саме Росія веде незаконну і неспровоковану агресивну війну проти України, саме ЗС РФ стоять за звірствами і військовими злочинами проти мирного населення, а також саме Москва грубо порушує міжнародне право і Статут ООН.

Також вона зазначила, що дії Росії загрожують миру і безпеці не тільки в Європі.

Коментуючи звинувачення Москви в тому, що Україна нібито створює брудну бомбу, вона нагадала, що у Росії є історія необґрунтованих заяв, зроблених для того, щоб приховати свої дії. Наприклад, заяви про нібито розробку Україною біологічної зброї.

"Як і раніше, Росія зараз також не в змозі підкріпити свої звинувачення будь-якими доказами", - підкреслив вона.

Массралі заявила, що якби не Росія, не було б цієї війни, а країна-агресор може закінчити її в будь-який момент.

Звинувачення РФ у створенні "брудної бомби"

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що глава Міноборони РФ розповідав про підготовку України до застосування "брудної бомби".

Ця зброя складається з радіоактивного матеріалу та вибухівки. Його метою є забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом.

У США, Великобританії та Франції заявили, що звинувачення РФ "прозоро брехливі".

МАГАТЕ, у відповідь на запрошення України, погодилися відправити інспекторів на огляд двох ядерних об'єктів в Україні.

Український експерт Олександр Коваленко вважає, що таким чином Росія анонсує злочин з використанням "брудної" бомби.

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