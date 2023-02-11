Проект полігону та військового містечка розрахований до 2027 року.

Білорусь у 2023 році починає будувати новий полігон та військове містечко у Гомельській області, що межує з Україною.

Як повідомляє проект "Motolko.Help", державна інвестиційна програма Білорусі на 2023 рік передбачає будівництво низки об'єктів військової інфраструктури.

Журналісти звернули особливу увагу на те, що у 2023 році Білорусь планує розпочати будівництво нового військового містечка та полігону у Гомельській області, що поблизу з Україною. На будівництво містечка та полігону, проект яких розрахований до 2027 року, планують витратити десятки мільйонів доларів.

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Крім того, передбачено реконструкцію казарми у військовому містечку "Лунінець" та зведення пункту технічного обслуговування та ремонту у цьому ж військовому містечку.

Як Білорусь підігрує Росії

Режим Олександра Лукашенка не перестає підігрувати диктаторському режиму Путіна. За даними ДПСУ на території Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їх кількість періодично змінюється. За словами глави ДПСУ, прикордонники не фіксують збільшення угруповань російських і білоруських військ біля українського кордону.

Крім того, у повітряному просторі Білорусі російські загарбники збирають дані про ППО ЗСУ для нанесення по Україні нових ударів.

Водночас українська розвідка вважає, що зараз загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Президент РБ Олександр Лукашенко водить російського лідера Володимира Путіна за ніс.

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