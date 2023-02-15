Підрозділи збройних сил РБ та РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На полігонах у Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Визначені підрозділи збройних сил РБ та збройних сил РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах", - йдеться у зведенні.

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Зокрема, на полігонах у Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ.

Роль Білорусі у війні проти України: подробиці

Режим Олександра Лукашенка не перестає підігравати диктаторському режиму Путіна. За даними ДПСУ на території Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їх кількість періодично змінюється.

Водночас українська розвідка вважає, що наразі загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Президент РБ Олександр Лукашенко водить російського лідера Володимира Путіна за ніс.

Білорусь у 2023 році починає будувати новий полігон і військове містечко в Гомельській області, що межує з Україною.

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