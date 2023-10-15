Глава МЗС виступив із заявою.

Сполучені Штати Америки зазнають "значних збитків", якщо війна в секторі Гази переросте в більш масштабний конфлікт.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан в розмові з Al Jazeera, пише Reuters. "Якщо масштаби війни розширяться, то значної шкоди буде завдано і Америці", - сказав він.

"Ми передали сіоністському режиму через його союзників, що якщо вони не припинять свої злодіяння в Газі, Іран не зможе просто залишатися спостерігачем", - додав Хоссейн Амірабдоллахіан.

Відео дня

Реакція Ірану на війну: що відомо

Як відомо, президент Ірану Ібрагім Раїсі назвав напад ХАМАС на Ізраїль "повстанням проти жорстокості" та "законним самозахистом". За даними ЗМІ, він привітав одного з лідерів бойовиків зі "сміливою і переможною операцією".

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати стурбовані можливим втручання Ірану у війну.

За даними The Wall Street Journal, Іран допоміг ХАМАСу спланувати напад на Ізраїль, робота велася протягом декількох тижнів. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі говорив, що у них немає прямих доказів іранської прочастності до атаки, проте він "очевидно, замішаний".

Вас також можуть зацікавити новини: