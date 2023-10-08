Тегеран закликав інші країни підтримати Палестину.

Офіційний Тегеран підтримує напад бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль і вважає ці дії законним опором "окупантам". Про це заявив президент Ірану Ібрагім Раїсі у своєму виступі на іранскому державному телебаченні.

У своєму зверненні він висловив захоплення діями палестинців, що "повстали проти жорстокості" і почали операцію "Буря Аль-Акса" – тобто вчорашній напад на Ізраїль.

"Безумовно, сіоністський режим (так Іран офіційно називає Ізраїль – УНІАН) та його спонсори несуть відповідальність за ризики для безпеки держав регіону і повинні бути притягнуті до відповідальності. Ісламська Республіка [Іран] схвалює законний самозахист палестинської нації", – цитують виступ Раісі іранські державні ЗМІ.

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Також президент Ірану закликав мусульман в усьому світі підтримати Палестину, високо оцінивши успіхи терористів ХАМАСУ.

Раніше Раісі встиг спілкуватися з лідерами ХАМАС та Ісламського джихаду, повідомляють офіційні іранські ЗМІ.

Напад ХАМАСу на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав одну з причин, що могла спонукати лідерів ХАМАС здійснити вчорашній напад на Ізраїль. На його думку спусковим гачком послугував зрив потенційної нормалізації відносин Ізраїлю з Саудівською Аравією.

Тим часом Ізраїль стягує війська до кордону із Сектором Газа, по якому ізраїльська авіація постійно завдає ударів. На поточний момент відомо про 600 загиблих ізраїльтян та громадян третіх країн, викрадення 100 осіб та поранення понад 2 тисяч. У ХАМАС кажуть про 370 загиблих палестинців від ударів ізраїльської авіації по Газі.

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