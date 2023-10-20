Там живе близько 20 тисяч людей.

Ізраїль проведе евакуацію міста Кірьят-Шмона, яке знаходиться поблизу кордону з Ліваном.

Як повідомляє The Jerusalem Post, це відбувається на фоні неодноразових перестрілок військових ЦАХАЛ з ліванською шиїтською парамілітарною ісламістською організацією "Хезболла", а також напередодні очікуваної наземної операції Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази.

Відзначається, що Кір'ят-Шмона була головною мішенню для ракетних обстрілів з боку "Хезболли" під час минулих воєн. Також Ізраїль вже евакуював мешканців території навколо кордону з Газою, зокрема - більшу частину Сдерота.

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Нагадаємо, на початку загострення на Близькому Сході, у Міністерстві закордонних справ Лівану заявили, що угруповання "Хезболла" обіцяло їм не вступати у війну, щоб не загрожувати країні.

Попри це, Армия оборони Ізраїлю неодноразово повідомляла про обстріли з території Лівану, бійці ЦАХАЛ били у відповідь. 9 жовтня вони відзвітували про ураження спостережного пункту "Хезболли" на півдні Лівану,

14 жовтня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що ізраїльські удари по Сектору Газа мають припинитися, бо "війна може поширитися на інші частини Близького Сходу, якщо "Хезболла" приєднається до битви".

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