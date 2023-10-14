Ба більше, міністр закордонних справ натякнув, що це може статися найближчими годинами.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян пригрозив Ізраїлю війною з "Хезболлою", якщо атаки на Газу не припиняться.

Як пише The Times of Israel, топ-дипломат Ірану під час виступу у Бейруті заявив, що Ізраїль повинен припинити напади на Газу, інакше "війна може поширитися на інші частини Близького Сходу, якщо "Хезболла" приєднається до битви". За його словами, це змусить Ізраїль постраждати від "потужного землетрусу".

Амірабдоллахян заявив, що ліванське угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном, прорахувало всі сценарії війни. Лідер руху Хасан Насралла ознайомив його з планами терористичної групи.

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"Я знаю про сценарії, які розробила "Хезболла". Будь-який крок "Хезболли", спричинить потужний землетрус у сіоністському утворенні", - заявив він.

Амірабдоллахян додав: "Я хочу попередити військових злочинців і тих, хто підтримує це утворення (Державу Ізраїль - УНІАН), доки не стане надто пізно зупинити злочини проти мирних жителів у Газі, тому що через кілька годин може бути надто пізно".

"Хезболлу" готують до війни з Ізраїлем

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль має певну інформацію про те, що Іран міг підштовхнути ХАМАС до масованого нападу на їхню країну. Іран також підштовхує "Хезболлу" до готовності до війни.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі привітав "блискучі і вражаючі перемоги палестинського опору" (напад на Ізраїль) в телефонній розмові з лідером "Ісламського джихаду" Зіядом Нахале.

За даними ЗМІ, підтримувані Іраном бойовики можуть відкрити новий фронт у війні Ізраїлю проти ХАМАС, якщо блокада Гази та "воєнні злочини" там триватимуть.

Вчора лідери руху заявили, о "Хезболла", яка підтримується Іраном, готова приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

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