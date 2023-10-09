Раніше на територію Ізраїлю з боку Лівану проникла група озброєних людей.

Ізраїльські військові завдали ударів по цілях на півдні Лівану після проникнення кількох груп озброєних осіб на півночі країни. Відомо, що було уражено спостережний пункт Хезболли (ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, визнана терористичною організацією у низці країн – ред.).

Про це повідомляє The Times of Israel. У соцмережах шириться відеоролик з ударом по цьому пункту.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що використовує бойові вертольоти для нанесення ударів у цьому районі. ЦАХАЛ вдався до таких кроків після того, як на території країни поблизу кордону з Ліваном було ліквідовано кілької озброєних людей, які проникли в Ізраїль.

Оновлено: Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що бойові вертольоти завдають нових ударів по Лівану. Водночас ЦАХАЛ не надає додаткових подробиць.

Війна в Ізраїлі: ключові новини

Вранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль з боку сектора Гази. Бойовики прорвалися в країну після одного з найбільш масованих обстрілів за останні роки – по Ізраїлю в той момент випустили біля 2 тисяч ракет.

Вночі 8 жовтня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна вступає в довгу і важку війну. Перша фаза її завершилася знищенням переважної більшості бойовиків, що проникли в Ізраїль, проте бої на території країни тривають дотепер.

Відомо, що загинули понад 700 мешканців Ізраїлю, понад 200 тіл убитих виявили на місці проведення фестивалю на півдні країни. Поранених уже більше 2 тисяч, невідома донині кількість людей – у заручниках бойовиків. У МЗС України підтвердили, що в Ізраїлі загинули двоє українок, також перевіряється інформація щодо загибелі громадян України на території сектора Гази та поблизу нього.

Тим часом на сутички почалися і на півночі Ізраїлю – на кордоні із Ліваном – після того, як група осіб намагалася прорватися на територію країни.

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