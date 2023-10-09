Ізраїльські військові завдали ударів по цілях на півдні Лівану після проникнення кількох груп озброєних осіб на півночі країни. Відомо, що було уражено спостережний пункт Хезболли (ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, визнана терористичною організацією у низці країн – ред.).
Про це повідомляє The Times of Israel. У соцмережах шириться відеоролик з ударом по цьому пункту.
Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що використовує бойові вертольоти для нанесення ударів у цьому районі. ЦАХАЛ вдався до таких кроків після того, як на території країни поблизу кордону з Ліваном було ліквідовано кілької озброєних людей, які проникли в Ізраїль.
Оновлено: Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що бойові вертольоти завдають нових ударів по Лівану. Водночас ЦАХАЛ не надає додаткових подробиць.
Війна в Ізраїлі: ключові новини
Вранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль з боку сектора Гази. Бойовики прорвалися в країну після одного з найбільш масованих обстрілів за останні роки – по Ізраїлю в той момент випустили біля 2 тисяч ракет.
Вночі 8 жовтня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна вступає в довгу і важку війну. Перша фаза її завершилася знищенням переважної більшості бойовиків, що проникли в Ізраїль, проте бої на території країни тривають дотепер.
Відомо, що загинули понад 700 мешканців Ізраїлю, понад 200 тіл убитих виявили на місці проведення фестивалю на півдні країни. Поранених уже більше 2 тисяч, невідома донині кількість людей – у заручниках бойовиків. У МЗС України підтвердили, що в Ізраїлі загинули двоє українок, також перевіряється інформація щодо загибелі громадян України на території сектора Гази та поблизу нього.
Тим часом на сутички почалися і на півночі Ізраїлю – на кордоні із Ліваном – після того, як група осіб намагалася прорватися на територію країни.