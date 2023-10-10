Сили оборони продовжують пошук бойовиків на території Ізраїлю.

В ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) заявили, що знищення високопоставлених членів Хамасу є одним з головних пріоритетів.

"Ми не припинимо зусиль зі знищення високопоставлених чиновників Хамасу, це є головним пріоритетом",-заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі на прес-конференції, пише The Times of Israel.

За його словами, ізраїльські військовослужбовці продовжують шукати терористів на півдні країни. Тільки сьогодні одного з них вбили в районі Саада. Ще чотири терористи були вбиті в районі Зікіма, два - в районі Сдерота і ще два - в районі Реіма.

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"Директива силам зрозуміла. Знайти терористів і знищити їх. Ми тримаємо сильну оборону на кордоні. Сьогодні були спроби проникнення, але терористи були знищені до того, як досягли паркану", - говорить Хагарі.

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Нагадаємо, сьогодні ізраїльські сили заявили про ліквідацію двох високопоставлених членів ХАМАС - міністра економіки Джавада Абу Шамала і члена політбюро Закарії Абу Моаммар.

8 жовтня у ЗМІ повідомили про ліквідацію одного з лідерів ХАМАС Аймана Юніса, а також стало відомо про взяття в полон командувача південного підрозділу ВМС ХАМАС в Газі Мухаммеда Абу Галі.

Також Даніель Хагарі повідомив, що в кібуці Беері, де виявили тіла понад 100 жителів, знайшли тіла 103 терористів.

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