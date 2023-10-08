Зараз його допитують.

Армія оборони Ізраїлю затримала заступника командувача південного підрозділу військово-морських сил ХАМАС у Газі Мухаммеда Абу Галі.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву ЦАХАЛ. Відзначається, що його затримав підрозділ Військово-морських сил "Шайет 13". Наразі жодних подробиць цього затримання не наводиться.

"Підозрюваний перебуває під вартою і в даний час допитується представниками оборонного відомства", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, військові повідомляють про збиття винищувачем палестинського терориста, який проник до Ізраїлю із сектору Гази, а також ураження трьох ракетних установок ракетним катером ВМС.

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