Тіло бойовика нібито знайшли під завалами атакованого будинку.

Лідера палестинського угрупування ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль, Аймана Юніса ліквідовано внаслідок удару ЦАХАЛ.

Як повідомляє ізраїльське видання JFRA News, тіло ватажка терористів ХАМАС Юніса знайшли під завалами його будинку в Нусейраті вранці 8 жовтня. По будівлі вдарили сили ЦАХАЛ.

Тим часом у мережі з'явилося відео, на яких нібито руїни будинку, в якому перебував Айман Юніс. На кадрах видно, що будівля вщент зруйнована.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора в першій половині дня стало відомо, що бойовики ХАМАС здійснили вторгнення на територію Ізраїлю. У Ізраїлі є жертви і поранені серед мирного населення, також бойовики викрали десятки людей.

Раптовий напад терористів ХАМАС на Ізраїль може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року. Провал ще більше вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, в тому числі ХАМАС, через інформаторів, а також технології спостереження.

Ізраїльські військові заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Схоже, "Хезболла" приєдналася до операції ХАМАС.

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