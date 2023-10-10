Один з них керував фінансами, а інший - планував та керував реалізацією збройних нападів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію двох високопоставлених лідерів ХАМАС.

Як повідомляє The Times of Israel, внаслідок ударів ЦАХАЛ було вбито міністра економіки ХАМАС Джавада Абу Шамалу та ще одного високопоставленого члена політбюро ХАМАС Закарію Абу Моаммара.

За даними видання, високопоставлені чиновники ХАМАС були ліквідовані під час ударів безпілотників у Секторі Газа минулої ночі. В ЦАХАЛ кажуть, що Абу Шамала керував коштами терористичної групи "і виділяв кошти на фінансування та спрямування терору в Секторі Газа та за його межами".

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Водночас Абу Моаммар, був керівником внутрішніх зв'язків терористичного угруповання.

"Він був старшим керівником ХАМАС і координатором між терористичними групами в Секторі Газа", - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю каже, що Абу Моаммар був довіреною особою ватажка ХАМАС в Газі Ях'ї Сінвара, а також був членом "старшої ради" терористичної групи, який брав участь у прийнятті рішень організацією та плануванні численних терористичних дій проти Держави Ізраїль.

Оновлено о 17:31. Як пише The Guardian, ХАМАС підтвердив ліквідацію двох високопоставлених чиновників внаслідок ударів ЦАХАЛ по Газі.

Війна в Ізраїлі - основні новини

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили масовий ракетний удар по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет. У відповідь ізраїльська армія атакувала позиції палестинців.

Бойове крило ХАМАС - угруповання "бригади Ізеддіна аль-Кассема " вдарило по Тель-Авіву". 8 жовтня 2023 року Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС.

Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Армія Ізраїлю отримала повну свободу дій.

Після зачистки прилеглих до Сектору Газа ізраїльських територій на них нарахували вже близько 1500 тіл ліквідованих бойовиків ХАМАСу. Наразі ЦАХАЛ завершив евакуацію поселень біля зони конфлікту, триває прочісування цих територій, щоб знищити терористів, які ще можуть там переховуватися.

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